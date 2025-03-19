咬人比特犬沒入首夜緊張不吃不拉 1嘉義人本想認養又退了

北市比特犬「Lucky」因11天2度咬人，飼主遭裁罰20萬元，「Lucky」也遭沒入，昨天被送至北市動保處收容，動保處透露，個體情緒仍相當緊張，昨天到動保處未進食、排泄。不過今天原飼主安排訓練師來後情緒已有舒緩，後續也將和「Lucky」原訓練師討論，協助牠適應環境，並尋覓合適飼養人。

動保處技正華心惠表示，「Lucky」身心狀態還是很緊張，昨天因為剛換新環境、又看到很多人無法鬆懈，昨天僅有喝水，沒有吃東西，加上狗狗本身也沒在籠內排便、尿尿習慣，今天飼主有請「Lucky」之前訓練師來動保處協助，目前已經有進食跟排泄，緊張程度有舒緩。

華心惠表示，現階段就是先讓「Lucky」減敏，由於目前牠還是只能接受與自己習慣親近的人接觸，動保處內訓練師目前也和「Lucky」之前訓練師討論制度方案，慢慢瞭解動物個體，並制定如何讓牠習慣所內收容環境相關方案。

而先前傳出嘉義一名飼主有意願接養，華心惠說，先前他曾主動聯繫動保處表達有意願飼養，但今天再次致電表示，和共同飼養人討論過，可能無法達成共識，暫時無法飼養，但未詳細說明原因，現階段會先幫助狗狗減敏，然後持續尋覓合適飼養人。