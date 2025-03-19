快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

防止比特犬傷人 高市要求飼主強化管理

中央社／ 高雄19日電

北市日前發生比特犬兩度跳出車窗咬人引發社會關注。高市動保處表示，高市目前列管502隻比特犬皆為個人飼養；已再次函文飼主強化管理及出入公共場所應遵守規定。

高雄市動保處今天表示，高雄市目前列管502隻比特犬皆為個人飼養，並於民國112年2月28日前依規定完成登記。此外，高雄市壽山及燕巢收容所，目前共收容11隻比特犬、2隻獒犬，皆受到妥善照顧。

動保處並表示，已再次函文給全市502隻比特犬的飼主，強化飼主責任管理及出入公共場所應遵守規定。

動保處說明，比特犬為農業部列為6種危險性犬種之一，出入公共場所或公眾得出入之場所須有成年人伴同，且繫1.5公尺以內牽繩，同時要配戴透氣口罩。

具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，依動保法規定，應由成年人伴同，並採取適當防護措施之規定，違者可罰新台幣3萬至15萬元。

此外，無故侵害他人生命或身體，致造成他人生命或身體傷害之動物，主管機關得逕行沒入飼主之動物。

寵物 比特犬

延伸閱讀

傷人比特犬沒入首夜 北市動保處：緊張到沒吃晚飯

比特犬咬人 法界：飼主涉過失傷害最高處3年刑

影／高雄列冊比特犬502隻全台最多 動保園區還收容11隻無主的

比特犬傷人 呂秋遠：飼主最需要反省 不適合再還給他

相關新聞

安樂死？傳比特犬Lucky嘉義飼主不領養了 蔣萬安曝下一步

北市比特犬Lucky日前於11天內，2度跳車咬傷路旁騎士，北市動保處昨強制沒入，有議員透露，嘉義有飼主有意願領養，不過現...

11天兩度跳車咬人 比特犬安樂死？送動保處安置評估

徐姓男子飼養的比特犬十一天兩度跳出車窗咬傷機車騎士，北市動保處決定裁罰廿萬元並沒入，昨將犬隻送到動保處安置，降低敏感性後...

比特犬也能忠心深情！專家破解「惡犬」迷思：問題出在養狗的人

台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，18日遭台北市動保處沒入安置，飼主也被裁處新台幣20萬元罰鍰，再次引發社會對具攻擊性之犬種和飼主責任的討論。有「狗教官」表示，比特犬雖然力氣很大，但牠們並非天生暴力，「問題不在狗，而是養狗的人」，因此飼主的教育非常重要。

比特犬傷人 呂秋遠：飼主最需要反省 不適合再還給他

台北市1隻比特犬11天2度咬傷騎士，引起社會關注。律師呂秋遠在臉書表示，最需要反省的是飼主，該負起賠償責任，但是比特犬，...

咬人比特犬沒入首夜緊張不吃不拉 1嘉義人本想認養又退了

北市比特犬「Lucky」因11天2度咬人，飼主遭裁罰20萬元，「Lucky」也遭沒入，昨天被送至北市動保處收容，動保處透...

因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗因曾致電動保處關心，遭名嘴諷刺是「比特犬守護神」，就連前老闆、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。