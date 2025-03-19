比特犬咬人 法界：飼主涉過失傷害最高處3年刑
北市比特犬Lucky二度跳出車窗咬人，飼主遭行政裁罰。刑事責任，法界人士認為，飼主恐涉過失傷害罪，若致被害人重傷，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
刑法規定，因過失傷害人者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金；致重傷者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。此部分為告訴乃論罪，各地法院曾審理多起類似案件，判決結果依案件情節有所不同。
其中，桃園地方法院判決指出，民國112年8月間，王姓女子飼養重達26公斤的比特犬掙脫牽繩後，衝撞社區保全，導致保全下背部及盆骨挫傷，因雙方未達成和解，依過失傷害罪判處王女拘役45天，可易科罰金。
此外，花蓮地方法院判決表示，112年3月間，胡姓男子飼養的比特犬掙斷牽繩，衝撞遛狗的女行人，導致女子雙手多處咬傷與撕裂傷；雙方達成和解，判處胡男拘役30天，緩刑2年，須支付被害女子賠償金6萬元。
另一方面，屏東地方法院判決指出，111年12月間，廖姓男子未以牽繩看管其飼養的比特犬，任牠在屏東縣某餐廳停車場附近行動，導致一名顧客遭到比特犬撲咬，顧客右膝各有2處咬傷，因雙方和解未成立，判處廖男可易科罰金刑3個月。
一名法界人士表示，若飼主與被害人達成和解並賠償損失，法院通常會傾向判處得易科罰金的刑責；此外，依民法規定損害賠償責任應由動物之占有人負擔，被害人可透過刑事附帶民事訴訟或另提起民事訴訟向飼主求償。
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