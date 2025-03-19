比特犬也能忠心深情！專家破解「惡犬」迷思：問題出在養狗的人

台北市比特犬Lucky兩度跳出車窗咬傷人，18日遭台北市動保處沒入安置，飼主也被裁處新台幣20萬元罰鍰，再次引發社會對具攻擊性之犬種和飼主責任的討論。有「狗教官」表示，比特犬雖然力氣很大，但牠們並非天生暴力，「問題不在狗，而是養狗的人」，因此飼主的教育非常重要。

國家地理頻道過去曾播出的《報告狗班長》節目中，有「狗教官」之稱的主持人西薩·米蘭（Cesar Millan）在節目中指出，即使是比特犬也能夠被人融化馴服。西薩表示，比特犬安靜下來時，會進入戒備狀態，忘記一切規矩，「牠們進入戒備模式時不會吠叫，會很專注，我們得分辨安靜跟戒備的差別」。

西薩分析，比特犬戒備時，眼神非常專注，耳朵會豎起來，牠們會利用所有感官，評估自己下一步要怎麼攻擊，這是非常危險的狀況，「因為處在那種心理狀態的狗狗，能在瞬間展開攻擊，那讓我很擔心牠的意圖是什麼」。

西薩表示，比特犬既可以安靜又專注，也可以安靜又放鬆，「那是我們要教牠的事」。人類普遍都有一個迷思，認為比特鬥牛犬天生暴力，具攻擊性，兇狠又壞脾氣，西薩強調，「我想我們該做一下澄清，比特鬥牛犬並非天生暴力，問題不在狗，而是養狗的人」。

西薩指出，人類都知道比特鬥牛犬的力氣很大，然而比特犬擁有的是力量，不單純是暴力，「如果你要牠們興奮，牠們會用力地表現出牠們的興奮；如果你要牠拉東西，牠們會全力拉東西；但如果你要牠可愛，牠們也會全力耍可愛」，所以飼主的責任是確保自己所養的比特犬不會陷入戒備攻擊狀態。

西薩提醒，飼主要從小教導比特犬規矩、界線和限制，因為比特犬並非天生惡霸，只要經過妥善訓練，絕對可以成為人類忠心而深情的夥伴。