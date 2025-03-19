影／高雄列冊比特犬502隻全台最多 動保園區還收容11隻無主的

台北市徐姓男子飼養的比特犬兩度跳車咬傷機車騎士，農業部指出，比特犬從2022年起就被列為禁止飼養或輸入動物，全台現列冊管理比特犬共3974隻，高雄市502隻為全台最多。高市農業局說，目前高雄列管的502隻比特犬都是個人飼養，並非繁殖場所有，且皆在2023年2月28日完成登記。

高市農業局動保處說，目前高雄市壽山動物保護教育園區及燕巢動物保護教育園區，共收容11隻比特犬、2隻獒犬；這些犬隻出現在路邊，被民眾通報救援而送進園區，但因身上掃描不到晶片，無法得知飼主身分，才被收留在園區，目前收留最久的1隻比特犬已有2年多。

農業部表示，農委會在2022年3月1日公告，將比特犬、美國史大佛夏牛頭犬等列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，要求飼主必須在2023年2月28日前，完成登記備查才能繼續飼養，這些備查的犬隻必須絕育且不得繁殖，若變更飼主或犬隻死亡，同樣也要變更備查。

農業部指出，全台列冊管理比特犬共有3974隻，其中以高雄市502隻最多，其次是屏東494隻、台南市386隻、台中市375隻、花蓮319隻、台北市106隻；台北徐姓男子所飼養的比特犬有登記備查。