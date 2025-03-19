安樂死？傳比特犬Lucky嘉義飼主不領養了 蔣萬安曝下一步
北市比特犬Lucky日前於11天內，2度跳車咬傷路旁騎士，北市動保處昨強制沒入，有議員透露，嘉義有飼主有意願領養，不過現傳這名民眾不領養了，若沒人領養是否後續安樂死？北市長蔣萬安今表示，產業局會做詳細的評估，昨天已經依法沒入。
這隻比特犬Lucky在本月6日在文山區跳出車外咬傷人，相隔11天，又在大安區咬人，產業局前晚裁處20萬元，並於昨天強制沒入犬隻。議員鍾沛君昨天透露，嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願，不過今天傳出這名飼主可能不領養了。
蔣萬安今天上午出席智慧城市展國際高峰論壇，對於目前這隻比特犬若無人想認養的話，後續如何處置？是否安樂死？蔣萬安表示，產業局會做詳細的評估，昨天已經依法沒入。
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