比特犬傷人 呂秋遠：飼主最需要反省 不適合再還給他

台北市1隻比特犬11天2度咬傷騎士，引起社會關注。律師呂秋遠在臉書表示，最需要反省的是飼主，該負起賠償責任，但是比特犬，不適合再還給飼主了。

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky，短短11天發生兩度跳出車窗咬傷機車騎士，徐男聲稱「狗自己按開關打開車窗、窗戶自然掉下去」。台北市動保處決定裁罰20萬元並沒入，昨將犬隻送到動保處安置，降低敏感性後再評估是否開放收養，若經訓犬師評估還會攻擊且無飼養人照顧，會評估是否安樂死。

呂秋遠表示，比特犬原本就是人為培養，用來搏鬥的犬種，爆發力強、不怕痛，在鬥犬比賽容易獲勝，替人類贏得刺激、贏得獎金。難道是天性就愛攻擊人類，是侵略性很高的犬類嗎？「這還真不好說，畢竟，要看怎麼教育，不是嗎？」

他說，即使是人類，沒有受過任何教育，只知道打人、罵人，也不見得就不具備攻擊性；即便受過教育，家庭暴力、笑裡藏刀的人類也太多。即便是這些「壞人」，多數也是可教化。

「最需要反省的就是這個飼主」，呂秋遠表示，先前比特犬已經有咬人紀錄，而且才隔幾天，不是應該要更小心。出門就幫狗戴上口罩，這是最基本的；在車上，如果知道比特犬會自己打開車窗，不是應該更小心嗎？更何況，他其實不是相信這件事，「畢竟王大陸都不會開車門了，比特犬會開窗戶嗎？」

呂秋遠表示，請這位飼主負起應該的賠償責任，「但是比特犬，不適合再還給他了。從開始飼養到現在，他就是不合格的飼主」。請動保處可以幫狗找到一個好環境，或者讓適合的人照顧。