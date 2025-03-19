快訊

比特犬咬傷人…呂秋遠：飼主最需要反省 狗不適合再還給他

凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

川普與普亭通話 白宮：雙方同意俄烏針對能源和基礎設施停火

聽新聞
0:00 / 0:00

比特犬傷人 呂秋遠：飼主最需要反省 不適合再還給他

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北市1隻比特犬Lucky兩度攻擊無辜騎士，台北市動保處昨天前往原飼主家強制沒入。記者胡經周／攝影
台北市1隻比特犬Lucky兩度攻擊無辜騎士，台北市動保處昨天前往原飼主家強制沒入。記者胡經周／攝影

台北市1隻比特犬11天2度咬傷騎士，引起社會關注。律師呂秋遠在臉書表示，最需要反省的是飼主，該負起賠償責任，但是比特犬，不適合再還給飼主了。

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky，短短11天發生兩度跳出車窗咬傷機車騎士，徐男聲稱「狗自己按開關打開車窗、窗戶自然掉下去」。台北市動保處決定裁罰20萬元並沒入，昨將犬隻送到動保處安置，降低敏感性後再評估是否開放收養，若經訓犬師評估還會攻擊且無飼養人照顧，會評估是否安樂死。

呂秋遠表示，比特犬原本就是人為培養，用來搏鬥的犬種，爆發力強、不怕痛，在鬥犬比賽容易獲勝，替人類贏得刺激、贏得獎金。難道是天性就愛攻擊人類，是侵略性很高的犬類嗎？「這還真不好說，畢竟，要看怎麼教育，不是嗎？」

他說，即使是人類，沒有受過任何教育，只知道打人、罵人，也不見得就不具備攻擊性；即便受過教育，家庭暴力、笑裡藏刀的人類也太多。即便是這些「壞人」，多數也是可教化。

「最需要反省的就是這個飼主」，呂秋遠表示，先前比特犬已經有咬人紀錄，而且才隔幾天，不是應該要更小心。出門就幫狗戴上口罩，這是最基本的；在車上，如果知道比特犬會自己打開車窗，不是應該更小心嗎？更何況，他其實不是相信這件事，「畢竟王大陸都不會開車門了，比特犬會開窗戶嗎？」

呂秋遠表示，請這位飼主負起應該的賠償責任，「但是比特犬，不適合再還給他了。從開始飼養到現在，他就是不合格的飼主」。請動保處可以幫狗找到一個好環境，或者讓適合的人照顧。

寵物 比特犬

延伸閱讀

比特犬11天2度咬人 陳宥丞要求公開事件處理流程調查報告

跳車窗傷人比特犬沒入 飼主：不會提訴願阻止、明天繳清20萬

因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

相關新聞

11天兩度跳車咬人 比特犬安樂死？送動保處安置評估

徐姓男子飼養的比特犬十一天兩度跳出車窗咬傷機車騎士，北市動保處決定裁罰廿萬元並沒入，昨將犬隻送到動保處安置，降低敏感性後...

比特犬傷人 呂秋遠：飼主最需要反省 不適合再還給他

台北市1隻比特犬11天2度咬傷騎士，引起社會關注。律師呂秋遠在臉書表示，最需要反省的是飼主，該負起賠償責任，但是比特犬，...

因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗因曾致電動保處關心，遭名嘴諷刺是「比特犬守護神」，就連前老闆、...

咬死浪浪 比特犬6年找無領養人

基隆市曾發生比特犬兩度攻擊流浪犬造成一死一傷事件，飼主陳姓男子被控故意縱犬傷人，但檢方查無故意行為，處分不起訴，市府則依...

專家：比特犬只對飼主忠誠 出門須戴嘴套

比特犬是鬥犬，忠誠度強，但通常只對飼主忠誠。新北市動保處長楊淑方建議飼養比特犬須搭配行為訓練，去除比特犬對雨傘、棒子等特...

被楊植斗點名不發聲 苗博雅：選民服務出包別當「政治比特犬」

比特犬咬人爭議持續延燒，北市議員楊植斗因曾向動保處瞭解此案，遭名嘴諷刺「比特犬守護神」，楊反擊稱自己經關心沒有「喬」罰單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。