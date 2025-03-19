咬死浪浪 比特犬6年找無領養人

基隆市曾發生比特犬兩度攻擊流浪犬造成一死一傷事件，飼主陳姓男子被控故意縱犬傷人，但檢方查無故意行為，處分不起訴，市府則依違反動保法裁罰九萬元。闖禍的比特犬，始終找不到領養人，安置迄今六年多。

二○一八年五月十七日，基隆市陳姓男子帶比特犬散步，未繫繩鍊及戴防護罩的比特犬當街攻擊流浪狗，市府依違反動物保護法開罰三萬元；二○一九年一月廿二日這隻比特犬跑出屋外，攻擊流浪狗致死，市府依違反動保法將陳法辦。

陳姓男子供稱，把比特犬養在陽台，二○一九年一月整修陽台時讓比特犬暫時在客廳走動，當天他回家時，比特犬趁他開門衝出，他連忙跟出去，看到比特犬撕咬流浪犬，他衝上前拉起比特犬項圈分開兩隻狗，再送受傷的流浪狗就醫，非故意縱放比特犬咬流浪狗。

檢察官傳喚多名目擊證人，證詞與陳說法吻合，因無事證證明比特犬是陳故意挑唆、指示攻擊流浪犬，且陳積極將兩犬分開、送傷犬就醫，處分不起訴。陳逃過刑事追訴，市府依違反動保法開罰六萬元。

惹禍的比特犬被收容在基隆市寵物銀行，單獨關在大型狗籠。動保所人員觀察發現，這隻犬仍能與人相處，只在特殊情況展露攻擊性，經評估仍可開放領養，只不過找不到合適領養人，後來送往屏東安置。