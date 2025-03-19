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專家：比特犬只對飼主忠誠 出門須戴嘴套

聯合報／ 記者張策江婉儀王慧瑛翁唯真魯永明／連線報導
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供

比特犬是鬥犬，忠誠度強，但通常只對飼主忠誠。新北市動保處長楊淑方建議飼養比特犬須搭配行為訓練，去除比特犬對雨傘、棒子等特定物品的敏感度，且在主人要求鬆開嘴巴時要能服從，更重要的是帶出門必須戴嘴套與牽繩以防意外。

楊淑方說，比特犬親人不親狗，遛狗時要與其他狗隔開，與飼主聊天時舉起手，易被以為是攻擊行為而遭撲咬。由於比特犬攻擊性及咬合力都強，一旦被攻擊，撕裂性傷口通常很大，往往都要縫合、住院，還會引發蜂窩性組織炎等風險，因此收養比特犬門檻高，行為師、動保員、獸醫師要安排家訪，收養者須有飼養攻擊性犬隻經驗並提出照養計畫。

嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮說，早年台灣引進比特犬當鬥犬，國內禁止鬥狗後也禁養，四十多年前他訓練過一隻比特犬，將一隻德國狼犬的腳皮咬到整片脫落，印象深刻。他認為比特犬傷人可能是領域被侵入而產生鬥犬野性，民眾遭攻擊時可拿石塊、棍棒痛擊狗的臉頰，養到五個月大時最好進一步訓練。

台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，目前對寵物的規範很完備，但問題出在執行未落實，飼主要有很好的防護措施，這隻比特犬已有傷人前例，不該發生第二次。

針對各界懷疑比特犬有無能力開車窗？獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，犬隻確有可能按車窗，過去有黃金獵犬因此脫逃。

寵物 比特犬

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