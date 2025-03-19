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11天兩度跳車咬人 比特犬安樂死？送動保處安置評估

聯合報／ 記者洪子凱李柏澔邱書昱／台北報導
台北市比特犬Lucky十一天內兩度在行進間跳車咬傷無辜機車騎士，動保處昨天前往原飼主家中，強制沒入。記者胡經周／攝影
台北市比特犬Lucky十一天內兩度在行進間跳車咬傷無辜機車騎士，動保處昨天前往原飼主家中，強制沒入。記者胡經周／攝影

徐姓男子飼養的比特犬十一天兩度跳出車窗咬傷機車騎士，北市動保處決定裁罰廿萬元並沒入，昨將犬隻送到動保處安置，降低敏感性後再評估是否開放收養，若經訓犬師評估還會攻擊且無飼養人照顧，會評估是否安樂死。

這隻比特犬Lucky，本月六日在文山區跳出車窗咬傷黃姓騎士；黃傷口感染潰爛，迄今還在住院清創，不料十七日又在大安區跳車咬傷另名騎士，因徐姓飼主聲稱「狗自己按開關打開車窗、窗戶自然掉下去」，各界譁然。

昨天中午，動保處派人帶麻醉設備到徐姓飼主文山區住處，將Lucky帶走安置，牠情緒穩定，沒有激烈反抗，但一度趴在地上拒絕進籠。早年陪伴的訓犬師協助進籠後，牠發出低鳴，吠叫了幾聲。

附近鄰居表示，Lucky看到人就會叫，但飼主平時會幫狗戴嘴罩，牽繩也拉很緊，以前沒聽說過會咬人。徐姓飼主兒子、法律白話文運動營運長徐書磊發五點道歉聲明，強調過去曾提醒父親注意。

北市產業局針對犬隻咬傷人兩案各罰五萬元、十五萬元。產發局長陳俊安表示，第一次事件後，徐姓飼主承諾封死車窗、讓狗戴上嘴套及繫繩，但仍發生第二次，因此決定沒入；他承認動保處在裁罰過程中須檢討，一周內會提出精進作業流程。

陳俊安表示，動保處會先把Lucky安排在獨立籠舍降敏，評估適當後再開放收養，不會預設期限，會盡可能找到合適飼主為原則。動保處技正華心惠說，訓犬師會評估，如果還會攻擊且無飼養人照顧，就依農業部程序評估安樂死，「時間上有的兩三個月、有的要一年」。

有民眾分析案發影像，質疑飼主應負過失傷害責任，但警方說，目前尚無被害人報案，依程序不會主動偵辦，先由產發局深入調查。

農業部列冊全台比特犬共三九七四隻，其中高雄市五○二隻最多，北市一○六隻，徐姓男子飼養比特犬已登記備查。

動保司副司長陳中興表示，攜帶攻擊性寵物出入公共場所，飼主須為寵物栓繩且戴口罩，繩子不得超過一點五公尺，若未採取適當防護措施，可處開罰三萬至十五萬元。

寵物 比特犬

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