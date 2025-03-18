被楊植斗點名不發聲 苗博雅：選民服務出包別當「政治比特犬」
比特犬咬人爭議持續延燒，北市議員楊植斗因曾向動保處瞭解此案，遭名嘴諷刺「比特犬守護神」，楊反擊稱自己經關心沒有「喬」罰單、沒入，更反嗆泛綠民代至今未吭聲，甚至點名社民黨議員苗博雅。身在德國的苗博雅在臉書發文回嗆，自己從未接觸該案，呼籲楊好漢做事好漢當，選服出包自己扛，不要當政治比特犬亂咬。
苗博雅指出，從來沒有任何關說的舉動，她因小時候被狗追過好幾次，相當痛恨不負責任的飼主，放任狗咬人的人根本沒資格養狗，任何瞎抹黑亂咬的人，請具體提出她什麼時候、用什麼方式，跟動保處關說過恐怖比特犬咬人案。
苗博雅說，關於犬隻飼養議題，早在2020年就質詢過，要求加強重罰不負責任的飼主，給人類和狗狗安全安心環境，楊如果希望重罰直接質詢要求重罰就好了，不會單方面找飼主跟動保處開會，也不會派助理去盯場，「楊植斗根本就認識飼主」，且開完會結果是犬隻不沒入，飼主沒幫狗戴嘴套，比特犬再犯傷無辜路人，「如果這不是關說什麼才是關說？」
苗博雅批，楊植斗不反省自己的作為，超過民代服務的合理界線，從關心變成關說，呼籲楊，好漢做事好漢當，選服弄出包就扛起來，更重申自己絕對是乾淨的，「這種政治比特犬請主人管好。」
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