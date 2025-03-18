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比特犬11天2度咬人 陳宥丞要求公開事件處理流程調查報告
台北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人。民眾黨台北市議員陳宥丞提出四點檢討，並要求動保處公開兩起事件的處理流程、會議記錄與調查報告等。
陳宥丞說，一隻比特犬在短短不到兩周內，兩度發生咬人事件，真的只是單純的意外，還是管理上的漏洞？陳說，讓人無法理解的是，這隻比特犬第一次咬人後，動保處並未立即採取更嚴格的管制措施，僅要求飼主提出管束計畫，並未沒入犬隻。
陳說，這樣的「寬容」換來的不是改善，而是更嚴重的風險，讓市民暴露在潛在危險之中，這樣的處理方式，真的合理嗎？
陳宥丞提出四點要求，包括動保處公開兩起事件的處置流程、會議記錄與調查報告，並說明為何第一次事件後，未能採取更嚴格的管理措施，導致類似事件再次發生。
另外，檢討攻擊性犬隻的管理標準，對曾有攻擊紀錄的犬隻，應強制規範配戴口罩、使用短牽繩，並限制乘車條件，以防止類似事件重演。
陳也要求動保處，建立更完善的處置機制，確保未來發生類似案件時，能夠即時應對，而非等到第二次傷人後才補救；第四點，強化動物之家內的收容安全措施，確保員工具備足夠的防護訓練，並針對攻擊性犬隻制定適當的安置方案，以避免沒入後衍生其他問題，例如與其他犬隻衝突、攻擊工作人員等。
陳宥丞說，這並不是針對特定犬種，而是動保政策的管理缺失，應該被徹底檢討！寵物的生命當然重要，但市民的安全更不能被忽視。 動保處不能等到事情鬧大才來事後補救，必須正視問題、完善制度，杜絕「第二次傷人」的情況再次發生！
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