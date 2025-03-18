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比特犬傷人惹議 獸醫師籲專案處理暫緩討論安樂死

中央社／ 台北18日電

北市某飼主所養比特犬2度咬傷人遭沒入安置，安樂死與否引熱議。台北市獸醫師公會理事長楊孝柏建議應專案處理，安排訓犬師定期調教、傳授人員照養技能以保安全，多方評斷後再說。

台北市某飼主所養的比特犬Lucky，近日發生跳出車窗，第2度咬傷人事件。台北市動保處除開罰飼主新台幣20萬元並沒入，且若具攻擊性不排除安樂死。

楊孝柏今天告訴中央社記者，安樂死與否已經引發熱議，他建議應專案處理，安排訓犬師定期到安置Lucky的收容中心調教，看能不能改善攻擊性，同時也要傳授安置單位的人員如何照養具攻擊性比特犬，以確保安全，經過多方評斷再做決定，此刻不宜討論這件事。

楊孝柏也說，絕大多數飼養具攻擊性的比特犬等犬種的飼主，都瞭解犬隻的特性，並會給予適當的照顧，通常都很低調，並不希望別人知道，不會在尖峰時間帶出門，也不會帶去人多的地方。

他並說，即便上自家車，都不同於一般寵物犬直接上車，會放進金屬籠子再提上車乘載，這次案件的飼主比較例外。

此外，民國111年3月起已禁止輸入、飼養、繁殖比特犬，當時正在飼養的犬隻也要絕育之外，農業部統計目前全國仍有3974隻比特犬。楊孝柏回憶說，早年就會飼養比特犬等具攻擊性犬隻者，多是為了鬥犬，賭金金額相當龐大，後來社會進步而沒再聽聞。

他也說，美國也有不少人飼養比特犬，卻跟一般寵物犬相像，比特犬是否都會主動攻擊，或是被誘發，也有討論空間。

安樂死 寵物 比特犬 獸醫師

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