比特犬傷人惹議 獸醫師籲專案處理暫緩討論安樂死
北市某飼主所養比特犬2度咬傷人遭沒入安置，安樂死與否引熱議。台北市獸醫師公會理事長楊孝柏建議應專案處理，安排訓犬師定期調教、傳授人員照養技能以保安全，多方評斷後再說。
台北市某飼主所養的比特犬Lucky，近日發生跳出車窗，第2度咬傷人事件。台北市動保處除開罰飼主新台幣20萬元並沒入，且若具攻擊性不排除安樂死。
楊孝柏今天告訴中央社記者，安樂死與否已經引發熱議，他建議應專案處理，安排訓犬師定期到安置Lucky的收容中心調教，看能不能改善攻擊性，同時也要傳授安置單位的人員如何照養具攻擊性比特犬，以確保安全，經過多方評斷再做決定，此刻不宜討論這件事。
楊孝柏也說，絕大多數飼養具攻擊性的比特犬等犬種的飼主，都瞭解犬隻的特性，並會給予適當的照顧，通常都很低調，並不希望別人知道，不會在尖峰時間帶出門，也不會帶去人多的地方。
他並說，即便上自家車，都不同於一般寵物犬直接上車，會放進金屬籠子再提上車乘載，這次案件的飼主比較例外。
此外，民國111年3月起已禁止輸入、飼養、繁殖比特犬，當時正在飼養的犬隻也要絕育之外，農業部統計目前全國仍有3974隻比特犬。楊孝柏回憶說，早年就會飼養比特犬等具攻擊性犬隻者，多是為了鬥犬，賭金金額相當龐大，後來社會進步而沒再聽聞。
他也說，美國也有不少人飼養比特犬，卻跟一般寵物犬相像，比特犬是否都會主動攻擊，或是被誘發，也有討論空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言