因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗因曾致電動保處關心，遭名嘴諷刺是「比特犬守護神」，就連前老闆、現任立委羅智強都遭波及。楊在臉書痛批，名嘴溫朗東、綠營側翼為了大罷免什麼都扯在一起，但該案卻沒有任何綠營甚至親綠民代跳出來說話，更點出飼主兒子法律白話文營運長徐書磊與綠營關係匪淺，「名嘴怎麼不敢提了？」

楊植斗指出，從助理開始被羅智強一路栽培，到現在選上議員替大家服務，但現在因是他的子弟兵，被當成箭靶亂射，連羅也無辜中箭，被名嘴拿來當成罷免柴火，痛批，「滿眼都是政治操作。」

楊植斗說，看到比特犬第一次在文山區咬人的新聞後，主動出擊詢問動保處相應措施聽取專業意見，也因想更深入了解犬隻傷人流程，請助理加入訪談，也提出建議，要求飼主看管好狗狗，並注意車窗上鎖。

楊植斗表示，當時沒有一個民進黨議員或親綠的苗博雅跳出來大聲疾乎要沒入比特犬甚至要求即刻撲殺，甚至到現在還靜悄悄，「依溫朗東的標準，這些人才更該死吧？」他沒有「喬」沒入和罰單甚至在議員的職責內，希望飼主學到教訓管理好狗狗，發生了第二次傷人，他變成比特犬的守護神，甚至名嘴丶綠網軍要我為傷者負責。

楊植斗說，只因為要搞大罷免，什麼都能扯在一起，有做事的民代被罵爆，沒關心選區的卻全身而退，直呼「這個世界真的太瘋了。」不做事的民代整天上節目造謠還把這個當成理由攻擊羅智強，當他認真處理在地議題時民進黨不關心，羅在立院繳出漂亮的成績單時，青鳥要搞大罷免，「這世界還有正義可言嗎？」

楊植斗表示，現在要找關說的議員綠營一片靜悄悄，他連飼主的面都沒見過，而飼主的兒子和綠營關係匪淺，「誰才是比特犬守護神，名嘴怎麼不敢提了？」