快訊

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

家中「親暱互動」影片曝光！疑金秀賢伸手撫摸金賽綸腰背

預防犬咬事件3不要訣 學者認為飼養教育更重要

中央社／ 屏東縣18日電

台北市發生同隻比特犬2度跳車窗咬傷人，台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，遇不熟悉的狗，記得不尖叫、不看牠、不要跑，狗就會離開；屏東學者認為，飼主應給正確社會化訓練。

顏杏娟今天告訴中央社記者，以經驗而言，比特犬咬合力非常強，一旦咬住就不會放，而性情屬於親人但不親狗或同類，先前曾接觸過很會撒嬌的比特犬，只要釋出善意，也是會喜歡在人類的身上磨蹭。

顏杏娟說，遇到不熟悉狗，千萬別拔腿就跑，狗有追逐獵物的本能，感受到敵意，反容易追人，可以採不尖叫、不看牠、不要跑的3不要訣，把自己當成樹，讓犬隻感覺不到攻擊性，自然就會離開。

屏東科技大學工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍則表示，「飼養教育上，狗可以不要會指令跟把戲，但是社會化訓練非常重要。」飼主應對犬隻進行各種聲音、環境及接觸人類的正確訓練，使犬隻在陌生空間中不會出現過度情緒表現。

羅書姍說，比特犬是一種鬥犬，依農委會公告就是較凶猛犬種，外出就應該配戴透氣式嘴套、牽繩不可超過1.5公尺。另外，犬隻乘車方面，除飼主要控制車輛中控系統外，應降低犬隻視覺及聽覺刺激，如在車窗加裝固定窗簾，不慎誤觸車窗按鍵，也能多道防線；也可購買犬隻車上座椅固定帶，預防跳出車窗。以台北市比特犬傷人事件而言，「第2次攻擊事件，理應不該發生。」

若不慎遇到犬咬事件。羅書姍認為，避免外來刺激激發部分犬隻的狩獵天性，強行把人狗分離，有時反而可能造成更大的撕裂傷傷害。

寵物 比特犬

延伸閱讀

比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

比特犬撕咬肢解73歲鄰居老婦…體內驗出毒品 飼主下場出爐

影／比特犬2次攻擊民眾 訓練師：咬力可達150公斤與獒犬相當

北市比特犬二度傷人遭沒入 專家：混種比特犬也要注意

相關新聞

因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗因曾致電動保處關心，遭名嘴諷刺是「比特犬守護神」，就連前老闆、...

跳車窗傷人比特犬沒入 飼主：不會提訴願阻止、明天繳清20萬

台北市1隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士，飼主徐男說，動保處已將此案比特犬帶走並評估是否有家庭接手，自己不會再提訴願，同...

比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

台北市發生比特犬跳出車外咬傷人案件，引發熱議。桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。...

遭溫朗東諷「比特犬守護神」 楊植斗批無恥：不怕打到綠友友？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗表示犬隻第1次咬人時有詢問動保處相關狀況，卻遭名嘴溫朗東批評關...

曾咬死屏東3歲男童、竹縣逗玩男 2比特犬換環境訓練新生活曝光

新竹縣及屏東縣2021年均發生比特犬咬死人事件。竹縣比特犬「尖石」遭動保所沒入後，已找到私人狗園代養中；屏東比特犬「索爾...

議員楊植斗「關說」比特犬案？動保處稱沒干涉：僅了解狀況

二度傷人的比特犬Lucky今天在中午送達動保處的獨立犬籠，該起事件傳出議員關說的案外案，動保處表示，僅有了解狀況，並沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。