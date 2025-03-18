比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

台北市發生比特犬跳出車外咬傷人案件，引發熱議。桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。動保處長王得吉表示，若民眾遭遇比特犬攻擊，應盡力保護頭頸部、臉部等脆弱部位，並用隨身物品如背包或外套等來阻擋攻擊，降低傷害。

農業部2022年將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」公告禁養，桃園市動保處統計，全市目前登記在養比特犬共254隻，其中包含特寵業者4隻、動保教育園區23隻、一般民眾227隻，已有230隻完成絕育以避免繁殖，尚未絕育者皆為一般民眾所飼養，動保處將陸續進行犬隻實地查核及裁處。

王得吉表示，比特犬已明令公告禁止飼養、禁止進出口，動保處已全力執行舊有飼養者登記列管清查並絕育，若飼主攜帶具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，卻未採取適當防護措施，將依動保法第29條第1款第5項處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

王得吉表示，目前收容在動保園區的比特犬，特定時間會由志工、動保處同仁帶出散步，其中有幾隻比特犬攻擊性相當強，目前仍無法近距離接觸，只能待在籠內，後續可能會整理出獨立欄的空間，讓安置比特犬有較好的環境。

動保處指出，比特犬頭大而寬、皮膚厚實、皮毛平滑有光澤，具驚人耐力及咬合力，加上性情兇猛、攻擊性強，包括人、寵物、流浪狗都是攻擊對象，在世界各地已發生多起致死案例。