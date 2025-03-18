快訊

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

家中「親暱互動」影片曝光！疑金秀賢伸手撫摸金賽綸腰背

比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。圖／桃園市動保處提供
桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。圖／桃園市動保處提供

台北市發生比特犬跳出車外咬傷人案件，引發熱議。桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。動保處長王得吉表示，若民眾遭遇比特犬攻擊，應盡力保護頭頸部、臉部等脆弱部位，並用隨身物品如背包或外套等來阻擋攻擊，降低傷害。

農業部2022年將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」公告禁養，桃園市動保處統計，全市目前登記在養比特犬共254隻，其中包含特寵業者4隻、動保教育園區23隻、一般民眾227隻，已有230隻完成絕育以避免繁殖，尚未絕育者皆為一般民眾所飼養，動保處將陸續進行犬隻實地查核及裁處。

王得吉表示，比特犬已明令公告禁止飼養、禁止進出口，動保處已全力執行舊有飼養者登記列管清查並絕育，若飼主攜帶具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，卻未採取適當防護措施，將依動保法第29條第1款第5項處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

王得吉表示，目前收容在動保園區的比特犬，特定時間會由志工、動保處同仁帶出散步，其中有幾隻比特犬攻擊性相當強，目前仍無法近距離接觸，只能待在籠內，後續可能會整理出獨立欄的空間，讓安置比特犬有較好的環境。

動保處指出，比特犬頭大而寬、皮膚厚實、皮毛平滑有光澤，具驚人耐力及咬合力，加上性情兇猛、攻擊性強，包括人、寵物、流浪狗都是攻擊對象，在世界各地已發生多起致死案例。

動保處提醒，民眾若遇到比特犬具攻擊性，應保持冷靜、避免眼神對視、站穩不動並緩慢後退、使用物品防身、尋找附近安全區域，並通報1959動保專線。

桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。圖／桃園市動保處提供
桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。圖／桃園市動保處提供

寵物 比特犬

延伸閱讀

比特犬撕咬肢解73歲鄰居老婦…體內驗出毒品 飼主下場出爐

影／比特犬2次攻擊民眾 訓練師：咬力可達150公斤與獒犬相當

北市比特犬二度傷人遭沒入 專家：混種比特犬也要注意

全台列管比特犬近4000隻 高雄502隻居冠

相關新聞

因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗因曾致電動保處關心，遭名嘴諷刺是「比特犬守護神」，就連前老闆、...

跳車窗傷人比特犬沒入 飼主：不會提訴願阻止、明天繳清20萬

台北市1隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士，飼主徐男說，動保處已將此案比特犬帶走並評估是否有家庭接手，自己不會再提訴願，同...

比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

台北市發生比特犬跳出車外咬傷人案件，引發熱議。桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。...

遭溫朗東諷「比特犬守護神」 楊植斗批無恥：不怕打到綠友友？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗表示犬隻第1次咬人時有詢問動保處相關狀況，卻遭名嘴溫朗東批評關...

曾咬死屏東3歲男童、竹縣逗玩男 2比特犬換環境訓練新生活曝光

新竹縣及屏東縣2021年均發生比特犬咬死人事件。竹縣比特犬「尖石」遭動保所沒入後，已找到私人狗園代養中；屏東比特犬「索爾...

議員楊植斗「關說」比特犬案？動保處稱沒干涉：僅了解狀況

二度傷人的比特犬Lucky今天在中午送達動保處的獨立犬籠，該起事件傳出議員關說的案外案，動保處表示，僅有了解狀況，並沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。