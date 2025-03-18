曾咬死屏東3歲男童、竹縣逗玩男 2比特犬換環境訓練新生活曝光

新竹縣及屏東縣2021年均發生比特犬咬死人事件。竹縣比特犬「尖石」遭動保所沒入後，已找到私人狗園代養中；屏東比特犬「索爾」3年前找到新飼主，移居台北展開新生活。

台北市1隻比特犬昨天第2度跳出車窗咬傷機車騎士引起各界關注，台北市動物保護處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業發展局檢視後提高罰鍰5萬元和15萬元，犬隻維持沒入。

新竹縣尖石鄉一名男子2021年10月在朋友家飲酒，男子疑酒後走向朋友飼養的比特犬「尖石」逗玩時遭攻擊，造成大腿受傷，送醫後因失血過多仍宣告不治。新竹地方法院依過失致死罪判處飼主有期徒刑5個月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇今天向中央社記者表示，比特犬「尖石」因咬傷飼主友人致死而遭收容，但在法規下無法被民眾認領養，也無現行比特犬飼主願意代養，有很長段時間一直安置在凶惡犬籠中。

彭正宇說，去年初志工發現「尖石」的攻擊性降低，為讓牠可適應戴上口罩出籠散步，尋求專業訓犬師協助改善，經超過半年訓練後，已能適應戴口罩出籠散步，獲足夠活動空間。

為了讓「尖石」獲得適當照顧，彭正宇指出，所方訓練之餘也積極尋找代養場所，去年12月找到屏東縣一家符合代養資格的私人狗園，目前犬隻狀況良好，所方會持續追蹤。

此外，2021年12月屏東春日鄉1名3歲男童因媽媽外出買晚餐，男童走到鄰居飼養在牆邊拴著狗鏈的比特犬旁，突遭攻擊緊咬腹部，送醫後仍宣告不治。飼主原本要將比特犬送去看守果園，不料先鬧出人命，當時飼主也因比特犬未植晶片也未節育，將依動保法開罰，並依過失致死移送法辦。

這隻比特犬名為「索爾」，事發後由屏東縣政府安置在屏東縣公立犬貓中途之家，之後成功送養，索爾移居台北展開新生活，至今已經滿3年。

協助索爾找到新家的台灣愛狗人協會理事長顏杏娟說，當年事發後接觸到索爾的第一時間，發現索爾相當親人，也會撒嬌，性情穩定勝過部分米克斯。送養之後，每個月都會透過領養者得知索爾最新狀態，現在的牠體型不像比特犬，「倒像是一隻拉布拉多」。

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