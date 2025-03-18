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議員楊植斗「關說」比特犬案？動保處稱沒干涉：僅了解狀況

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
動保處技正華心惠強調，第一時間若直接沒入犬隻，反而是處罰犬隻。記者邱書昱／攝影
動保處技正華心惠強調，第一時間若直接沒入犬隻，反而是處罰犬隻。記者邱書昱／攝影

二度傷人的比特犬Lucky今天在中午送達動保處的獨立犬籠，該起事件傳出議員關說的案外案，動保處表示，僅有了解狀況，並沒有干涉；且第一時間若沒入犬隻，反而是懲罰狗狗。

被傳出關說的北市議員楊植斗，今跳出來在臉書表示，第一次發生事情有主動詢問動保處，但絕無關說；而動保處原先就傾向罰款，並要求飼主提供改善計畫，「我沒有那麼大的本事，媒體寫關說的不是我。」

對於被關說一事，動保處技正華心惠強調沒有，在第一起案件發生時，沒有所謂的關說，僅是來了解狀況並沒有干涉，而動保處也只是說明後續的處置及裁罰。然而，第二次狗狗再犯時，就是直接沒入犬隻。

華心惠說，其實第一時間若直接沒入犬隻，因為狗狗只親主人，此舉反而是處罰犬隻，「狗狗根本不知道自己做錯什麼。」並非是因為關說或關心才沒有沒入。

寵物 楊植斗 比特犬 議員 關說

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