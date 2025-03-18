快訊

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

家中「親暱互動」影片曝光！疑金秀賢伸手撫摸金賽綸腰背

跳車窗傷人比特犬沒入 飼主：不會提訴願阻止、明天繳清20萬

中央社／ 台北18日電
台北市有隻比特犬近日2度跳出車窗外傷人，台北市動保處18日中午到飼主家執行沒入作業，由訓犬師協助比特犬入籠，暫安置在動保處。（翻攝照片）中央社
台北市有隻比特犬近日2度跳出車窗外傷人，台北市動保處18日中午到飼主家執行沒入作業，由訓犬師協助比特犬入籠，暫安置在動保處。（翻攝照片）中央社

台北市1隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士，飼主徐男說，動保處已將此案比特犬帶走並評估是否有家庭接手，自己不會再提訴願，同時也一直與傷者保持聯絡處理後續賠償事宜。

台北市1隻比特犬昨天第2度跳出車窗咬傷機車騎士引起各界關注，台北市動物保護處認為，徐姓飼主無法妥善管理犬隻，原本分別裁處新台幣5萬元、9萬元罰鍰並沒入犬隻，經產業發展局檢視後提高罰鍰5萬元和15萬元，犬隻維持沒入。

徐男今天接受中央社記者採訪表示，Lucky個性兇悍，從8個月起就定期送給馴犬師訓練，現在已10歲但兇悍個性並沒有太大好轉，「今天也是馴犬師將Lucky帶進籠子給動保處人員帶走。」

記者詢問是否提起訴願阻止沒入，徐男回應，動保處已將Lucky帶走，對於媒體報導「要陪Lucky走完最後一程」，因動保處會再審核安置家庭條件做後續處理，自己也不會再有其他法律動作，20萬罰鍰明天也會去繳清。

針對外界質疑所謂「故意放狗咬人」，徐男澄清「不會有人故意做這種事情」，他表示，當時有另名騎士在逗Lucky，致使Lucky自行踩開車窗鍵追咬此案受傷騎士。他也說，目前與2名傷者保持聯絡，後續賠償律師也在談，希望這件事就此落幕，不再浪費社會資源。

寵物 比特犬

延伸閱讀

籠內畫面曝光！比特犬Lucky進獨立籠頻低鳴 看到人才會叫幾聲

比特犬連續咬傷人 狗學校校長提醒：還有這4種犬隻飼主要注意

影／比特犬2次攻擊民眾 訓練師：咬力可達150公斤與獒犬相當

北市比特犬二度傷人遭沒入 專家：混種比特犬也要注意

相關新聞

因比特犬遭炎上 楊植斗點飼主兒子「1關鍵」：名嘴怎不提？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗因曾致電動保處關心，遭名嘴諷刺是「比特犬守護神」，就連前老闆、...

跳車窗傷人比特犬沒入 飼主：不會提訴願阻止、明天繳清20萬

台北市1隻比特犬2度跳出車窗咬傷機車騎士，飼主徐男說，動保處已將此案比特犬帶走並評估是否有家庭接手，自己不會再提訴願，同...

比特犬咬人掀議！桃園列管254隻 若遇攻擊靠這4招自保

台北市發生比特犬跳出車外咬傷人案件，引發熱議。桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。...

遭溫朗東諷「比特犬守護神」 楊植斗批無恥：不怕打到綠友友？

北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗表示犬隻第1次咬人時有詢問動保處相關狀況，卻遭名嘴溫朗東批評關...

曾咬死屏東3歲男童、竹縣逗玩男 2比特犬換環境訓練新生活曝光

新竹縣及屏東縣2021年均發生比特犬咬死人事件。竹縣比特犬「尖石」遭動保所沒入後，已找到私人狗園代養中；屏東比特犬「索爾...

議員楊植斗「關說」比特犬案？動保處稱沒干涉：僅了解狀況

二度傷人的比特犬Lucky今天在中午送達動保處的獨立犬籠，該起事件傳出議員關說的案外案，動保處表示，僅有了解狀況，並沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。