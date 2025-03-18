比特犬「自開車窗」跳車咬人 飼主依規定防護就可避免

社會關注比特犬2度跳車傷人案，針對飼主徐堂榮「狗自行開窗」說法，網友熱議「更像蓄意放狗咬人」，實際上帶具攻擊性犬隻外出，依法應積極採取適當防護措施，如繫繩、關籠等，如今發生傷人案，飼主責無旁貸。

回顧全案，60歲男子徐堂榮，3月6日上午8時許駕車載愛犬、比特犬「Lucky」外出，他將Lucky安置在後座，行經台北市文山區萬美街二段一處路口停等紅燈，後座車窗突然降下，Lucky跳車猛咬一旁停等紅燈的機車騎士黃姓男子，導致黃男腿部受傷。

3月17日上午8時許，徐男再次駕車載犬外出，在大安區臥龍街一帶，同樣在一處路口停等紅燈，後座車窗再次降下，Lucky又跳車，張口咬向一名機車騎士，騎士及時閃避，Lucky先撕咬機車坐墊，又追咬騎士右腿，直到徐男下車制止、拉扯許久，Lucky才鬆口，傷者後續送醫治療。

轄區大安分局員警獲報到場，一名女警詢問「剛剛情況是怎樣？」，徐說「（狗）就跳下去呀，啊拉不住啊」，女警再問「沒關窗嗎？還是？」，徐再答「窗戶自然就掉下去了，我不知道為什麼」，研判可能是Lucky誤觸車窗按鈕，降下車窗，釀成跳窗咬人案。

兩起攻擊事件造成2人受傷，皆暫未提告，警方介入後分別通報動保處協處，經檢討研議，動保處昨加重處罰，以5萬元、15萬元共20萬元開罰，將Lucky安置沒入，暫不安樂死。

徐堂榮昨接受媒體訪問，表示比特犬認主，會攻擊別人，他也考慮送養，但遲未找到動保團體接手，他自知有責任避免他人受傷，盡管不捨，也不排除將Lucky安樂死；後續有網友找出判決書起底徐身分，直指徐是「信用破產的詐欺慣犯」，積欠巨款所以養瘋狗擋債主，徐火速回應，稱網友挖的判決是真的，但他都被判無罪，身無前科，養狗防身是無稽之談，他更常單獨外出。

臉書專頁「法律白話文運動」營運長徐書磊昨夜則發出聲明，坦言飼主是其父親，雖案發時自己不在現場，但作為車主，未及時要求父親妥善管理Lucky，造成社會紛擾，他深感抱歉。

不過，針對徐男「狗自開車窗」說法，今仍有大批網友熱議，甚至分析2起案件相關影像，質疑車窗降下是人為操作，「更像是放狗咬人」，對此警方表示目前無從判斷徐男是否蓄意放狗傷人，在有具體事證或民眾提出告訴前，不會主動偵辦。

事實上，依據動物保護法規定，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，包含已長度不逾1.5公尺的繩鍊牽引、配戴不影響散熱的口罩，以具備防曬和通風功能的金屬製堅固箱籠裝載，若徐依規定替Lucky繫繩或關籠，無論汽車中控鎖是否失靈，都可避免Lucky跳窗傷人，Lucky11日內接連攻擊他人，徐責無旁貸。