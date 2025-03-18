二度咬人比特犬可免安樂死？ 鍾沛君曝：嘉義1飼主願領養

北市比特犬Lucky於11天內兩度在行進間跳車，攻擊路旁騎士，台北市動保處今前往原飼主家強制沒入，待評估情緒穩定後，再公開收養；飼主徐姓男子則被罰20萬元。國民黨議員今指出，嘉義有位有經驗的飼主對領養很有意願。

議員鍾沛君表示，因飼主有意將Lucky安樂死，基於人道立場，她建議動保處盡可能安排合適領養對象，或由有相關經驗的飼主或訓犬師接手；據她了解，嘉義有位有經驗的飼主對領養Lucky很有意願，此事或有轉圜。

她指出，Lucky之亂發生在其選區，許多民眾相當不安，她對此提出4項主張，一請動保處清查市民飼養的危險犬隻名單，以登記晶片確認飼主資格，二是加強向民眾宣導飼養危險犬隻的注意事項與違法飼養罰則。

鍾沛君提到，三是要求合法危險犬飼主外出時加強防護措施，使用防咬嘴套及1.5公尺以內的牽繩，並提高傷人意外的罰則，四是要求使用車載使用寵物車用安全帶、防咬嘴套等，並研擬罰則。

議員王欣儀認為，首起比特犬傷人事件發生後，動保處遲遲未開罰，超過10天毫無作為，直到第二次咬人事件發生，引發輿論撻伐後，才倉促開罰，且初步僅裁罰14萬元、沒入犬隻，最後又提高至20萬元。顯見市府執法標準反覆不定、缺乏明確機制，不僅讓社會大眾憂心，更嚴重影響執法公信力！

王欣儀強調，產發局雖承諾要求動保處即刻檢討裁罰程序，重新檢視作業機制與裁罰基準，但具體內容與執行時程仍未說明清楚。她要求產發局應儘速提出詳細檢討報告，並立即做出修正，確保未來裁罰機制公平透明。

議員耿葳澄清，從未接到飼主任何陳情，請關心傷者及動保議題的好朋友們勿輕信、轉傳不實訊息。本案目前已由相關單位處理，她將持續關心後續進展，也提醒所有飼主，不論犬種，正確的飼養與管理都是責任，包含依法登記與施打疫苗、比特犬等列管品種外出時須戴口罩與繫牽繩，違者可受罰。