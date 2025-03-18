比特犬咬傷人 北市議員楊植斗證實服務處有接到電話但無關說

北市文山區徐姓飼主比特犬11天內2次開車窗咬人，遭動保處重罰20萬並沒入犬隻，外傳第一次發生咬傷事件，有議員打電話關心。北市議員楊植斗今證實服務處有接到電話協助處理，但絕無關說，動保處原先就傾向罰款，並要求飼主提供改善計畫，強調自己沒有那麼大本事，「媒體寫關說的不是我。」

楊植斗說，比特犬第一次傷人時，發生在他選區致電給動保處，詢問這種具攻擊性的犬隻，動保處會如何處罰飼主避免下次事件發生，當時動保處傾向罰款並要求飼主積極與被害者和解也會請主人提供改善計畫，但沒入暫不在考慮範圍理由，因這種特殊犬種若收容到動物之家，以目前的資源，很難提供完善的照顧，可能讓工作人員和其它狗狗受傷。

楊植斗表示，聽完之後覺得上了一課，但基於關心選區，在徵求飼主同意後動保處和飼主以及他辦公室同仁訪談，決定重罰9萬（初犯通常罰3萬）要和被害人和解，並要求未來窗戶要鎖上飼主也口頭答應。

楊植斗表示，昨第一時間我看到媒體獨家因議員施壓，把「沒入」給取消罰單也不了了之，他變在心想哪位同事有那麼大官威，「可以做這種事？」媒體問的時候，也說你們要去問別人，「我沒那麼大的本事」。

楊植斗說，昨晚動保處及飼主兒子都聲明，沒有議員關說這件事，他想說是媒體誤報也沒放心上，結果今天早上又有記者來問我而且一一點名選區的議員，他在此澄清，他沒有喬事，甚至還要求更多管制措施，同時強調議員很多工作都是跨選區的，他也會經手一些其它選區的案件，如果真有那麼囂張的議員，可能也未必在大安文山區。