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籠內畫面曝光！比特犬Lucky進獨立籠頻低鳴 看到人才會叫幾聲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
比特犬Lucky進籠。記者邱書昱／攝影
比特犬Lucky進籠。記者邱書昱／攝影

台北市二度傷人的比特犬Lucky今天在中午1點05分送到動保處安置，過程中情緒穩定，到了獨立籠子時則有發出低鳴。動保處說明，後續將進行減敏。針對是否安樂死？動保處強調，今天才收容需要了解牠，待後續狀況而定，期程無法確定。

比特犬Lucky先關在籠內，進到動保處收容的場域後，由以前的訓犬師牽繩、並綁著嘴套帶下車，再到獨立的籠內，避免影響或攻擊其他犬隻。過程中Lucky情緒穩定，進入籠內則是有低鳴，看到人才會稍微叫幾聲。

動保處技正華心惠會後受訪說，在沒入時飼主主動配合，並且找來當初訓練Lucky的訓犬師一起協助，順利進籠。動保處獸醫也有準備麻醉，避免突然的暴衝。至於傳出飼主有要進行訴願，華強調，目前沒有接獲。

華心惠說，由於這隻比特犬對於人、犬都有激動的狀況，現在會先進行降低敏感的減敏作業，包含能不能牽繩、對於人犬的攻擊性降低等，之後會由訓犬師進行後續的評估。

針對領養部分，華心惠說，因為比特犬現在屬農業部公告禁止飼養，認養的話需要有特殊資格，包含曾經飼養過比特犬等，動保處也會評估是否有效管理，才能夠進行領養。

至於若無人領養是否會走到安樂死，華心惠強調，目前還沒有進行飼養，所以還不清楚狀況，先行減敏作業後，才能夠進行後續評估，但如果真的還會攻擊，且沒有飼養人照顧，就會依照農業部攻擊犬隻的程序評估安樂死。

不過，華心惠強調，但是相關期程都無法確定，因為今天才收容，還沒有了解牠。且觀察時間也很難訂定，「有的比特犬兩到三個月、有的也是要到一年減敏。」

華心惠說明，目前動保處的收容狀況採獨立籠，飼養照顧方式也是能在外面提供水、食物，避免與人員接觸而受傷。飼主也有給該比特犬熟悉的小被子，飼主也能夠過來看牠，但是不能交還犬隻。

比特犬Lucky進籠。記者邱書昱／攝影
比特犬Lucky進籠。記者邱書昱／攝影

寵物 比特犬

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