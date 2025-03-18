比特犬為何二次咬人？原來飼主這些承諾沒做到將重啟調查

北市徐姓男子飼養比特犬在11天內兩度跳車咬傷機車騎士，遭動保處遭罰20萬沒入，今天中午動保處前往飼主處所將犬隻帶回。針對裁罰過慢及議員關心，產發局長陳俊安表示，會在一周內要求動保處提出精進流程方式，並將該案重新調查。

台北市一隻比特犬11天咬人2次事件，動保處裁定將犬隻沒入，今天中午派員到徐姓飼主於文山區家中，犬隻在訓練師陪同下上車送往動保處收容，附近鄰居透露，平常會看到主人遛狗，狗很敏感看到人就會叫，不過飼主平時都有幫狗狗帶嘴套、牽繩也拉很緊，以前沒聽說過會咬人，「但聽到叫聲難免會緊張。」

產發局長陳俊安表示，由於飼主第一次發生咬人就已承諾，會將車窗封死、讓狗戴上嘴套、繫上牽繩，但第二次事件發生，顯示飼主對自己承諾未做到，無法妥善照顧好犬隻，裁定沒入，未來也無法將犬隻領養回去。

陳俊安表示，動保處在整個裁處過程中有地方需精進檢討，目前已要求動保處一周之內提出相關作業流程，至於是否有議員關心，會從案件源頭一直到現在重新調查，再做事實呈現。