影／比特犬2次攻擊民眾 訓練師：咬力可達150公斤與獒犬相當

北市近期發生比特犬兩次攻擊民眾事件，針對比特犬的訓練與攻擊行為，台灣工作犬訓練師顧乾立分享他30多年來的經驗。他表示由於早期台灣有鬥狗文化，將比特犬訓練成善於攻擊的犬種，飼主要多加防範，也提供民眾遇到比特犬攻擊時的應對方式。

顧表示，比特犬攻擊性約90%來自遺傳，若父母犬有攻擊行為，其後代出現類似情況的機率也相當高。比特犬早期在台灣曾被用作鬥犬，因其品種特性，對疼痛的感知較遲鈍，且擁有強大的咬合力，咬力可達150公斤，與高加索犬、獒犬等大型犬相當。

他強調，比特犬是可以訓練的，但黃金訓練期為6個月以前，若在犬隻出現攻擊行為後飼主才進行糾正，訓練的難度和時間成本都會大幅增加。

他說，若民眾遇到比特犬攻擊，應迅速拉開距離，並尋找遮蔽物或木棍進行防範。若遭比特犬咬住後，更要避免拉扯否則會刺激比特犬加大咬合力。可立即脫下鞋子塞入犬隻嘴中，以轉移其注意力並增加鬆口機會。

顧乾立提醒比特犬的飼主應負起責任，並做好防範措施，包括使用強韌的牽繩，並保持1.5米內的牽引範圍。佩戴防咬嘴套以降低攻擊風險。無論是購買或領養，飼主應了解犬隻個性，針對易怒或具攻擊性的犬隻，應加強訓練與社會化教育。