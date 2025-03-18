咬人2次比特犬未來將公開收養！ 動保處：暫時不安樂死

北市徐姓男子飼養比特犬在11天內兩度跳車咬傷機車騎士，遭動保處遭罰20萬沒入，今天中午動保處前往飼主處所，將犬隻帶回動保處，主管機關產發局長陳俊安也到場，並表示現階段先送往動保處，降低敏感性，待評估情緒穩定後，再公開收養。

陳俊安表示，裁處書已送達並完成沒入，飼主也有請訓犬師到場，安撫狗的情緒，接下來犬隻會由動保處先收養，安排在獨立籠舍，降低敏感性，讓其情緒不要那麼浮躁，待評估適當後會開放收養。

陳俊安說，原則上基於生命尊重，會先以公開收養為主，但比特犬收養與一般犬隻較為不同，飼主必須要有飼養比特犬經驗且經動保處評估過去紀錄及狀況沒問題才可收養，但不會預設期限，會盡可能找到合適飼主為原則。