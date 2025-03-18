北市比特犬二度傷人遭沒入 專家：混種比特犬也要注意
台北市文山區本月6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人，台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，比特犬攻擊性強，在防護措施上勢必要更加強，現行農業部的相關規範完備，但在執行上欠缺不足，需加強。
薛瑞銘今受訪說，比特犬本就是互鬥的動物，所以要有很好的防護措施，這次事件在他看來，就是不該發生第2次，相當不可以原諒，有的狗主人拿工具可以讓狗馬上鬆開，但有的狗卻不放開會一直咬住。
薛瑞銘表示，其實之前農業部都有請他們協會來協助輔導，除了比特犬外，有些混種的狗也需要注意，縱使主人說狗狗不會咬人，但有些時候很難確定動物會不會受到什麼刺激。就連他身為FCI全犬種審查員，去到朋友工廠，群米克斯向他衝來，他也會緊張。
薛瑞銘說，現在農業部對於寵物規範做的很完備，但問題出在執行面上，像這次事件，飼主可能也覺得在車內很安全，但怎麼會出現突然開窗跳出來狀況，就是飼主太大意，需要加強管理執行面。
薛瑞銘表示，比特犬傷人時有所聞，比特犬也會漸漸被淘汰，生育機率應該會愈來愈少，民眾養的數量也會降低。
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