快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

北市比特犬二度傷人遭沒入 專家：混種比特犬也要注意

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台北市文山比特犬2度咬傷人，台灣畜犬協會理事長薛瑞銘（後右3）表示，比特犬攻擊性強，在防護措施上勢必要更加強，現行農業部的相關規範完備，但在執行上欠缺不足，需加強。記者翁唯真／攝影
台北市文山比特犬2度咬傷人，台灣畜犬協會理事長薛瑞銘（後右3）表示，比特犬攻擊性強，在防護措施上勢必要更加強，現行農業部的相關規範完備，但在執行上欠缺不足，需加強。記者翁唯真／攝影

台北市文山區本月6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人，台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，比特犬攻擊性強，在防護措施上勢必要更加強，現行農業部的相關規範完備，但在執行上欠缺不足，需加強。

薛瑞銘今受訪說，比特犬本就是互鬥的動物，所以要有很好的防護措施，這次事件在他看來，就是不該發生第2次，相當不可以原諒，有的狗主人拿工具可以讓狗馬上鬆開，但有的狗卻不放開會一直咬住。

薛瑞銘表示，其實之前農業部都有請他們協會來協助輔導，除了比特犬外，有些混種的狗也需要注意，縱使主人說狗狗不會咬人，但有些時候很難確定動物會不會受到什麼刺激。就連他身為FCI全犬種審查員，去到朋友工廠，群米克斯向他衝來，他也會緊張。

薛瑞銘說，現在農業部對於寵物規範做的很完備，但問題出在執行面上，像這次事件，飼主可能也覺得在車內很安全，但怎麼會出現突然開窗跳出來狀況，就是飼主太大意，需要加強管理執行面。

薛瑞銘表示，比特犬傷人時有所聞，比特犬也會漸漸被淘汰，生育機率應該會愈來愈少，民眾養的數量也會降低。

寵物 比特犬

延伸閱讀

全台列管比特犬近4000隻 高雄502隻居冠

基隆曾有比特犬2度撕咬流浪犬釀1死1傷 現仍有18隻被飼養

【重磅快評】又見比特犬傷人 養狗不管誰之過？

影／11天咬人2次比特犬沒入 情緒穩定、戴防咬嘴套一度趴地

相關新聞

咬人2次比特犬未來將公開收養！ 動保處：暫時不安樂死

北市徐姓男子飼養比特犬在11天內兩度跳車咬傷機車騎士，遭動保處遭罰20萬沒入，今天中午動保處前往飼主處所，將犬隻帶回動保...

影／11天咬人2次比特犬沒入 情緒穩定、戴防咬嘴套一度趴地

台北市一隻比特犬11天咬人2次事件，今天中午動保處將派員到徐姓飼主於文山區的家中，產發局長陳俊安也到場，人員將犬隻帶上車...

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

台北市接連發生比特犬跳車咬人案，動保處對飼主徐男重罰共20萬元，昨知名粉專「法律白話文運動」營運長徐書磊聲明，飼主是其父...

比特犬為何二次咬人？原來飼主這些承諾沒做到將重啟調查

北市徐姓男子飼養比特犬在11天內兩度跳車咬傷機車騎士，遭動保處遭罰20萬沒入，今天中午動保處前往飼主處所將犬隻帶回。針對...

影／比特犬2次攻擊民眾 訓練師：咬力可達150公斤與獒犬相當

北市近期發生比特犬兩次攻擊民眾事件，針對比特犬的訓練與攻擊行為，台灣工作犬訓練師顧乾立分享他30多年來的經驗。他表示由於...

比特犬兩度跳車咬騎士 網揪影片異常點：這不像是巧合

北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜。有網友比對兩次攻擊事件的影片，指出「車輛晃動異常」，與一般狗誤觸車窗的狀況不同，認為事情的發生不像是巧合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。