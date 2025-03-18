影／網疑比特犬傷人案「更像刻意放狗咬人」 警：無從判斷
台北市接連發生比特犬跳車咬人案，動保處對飼主徐男重罰共20萬元，今再有民眾分析案發影像，認為事件「更像刻意放狗咬人」，對此警方表示，目前仍無從判斷飼主是否蓄意放狗咬人，不會主動偵辦。
警方調查，60歲徐男3月6日上午駕車載犬外出，在台北市文山區萬美街，愛犬誤觸車窗按鈕跳車咬人；3月17日上午徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。兩起事件發生，傷者皆暫不提告，動保處昨以5萬元、15萬元共重罰20萬元。
事件引發關注，有民眾分析兩次攻擊事件案發影像，認為比特犬都在汽機車停等紅燈時跳車傷人，升降車窗的操作「更像人為控制」，懷疑事件並非巧合、突發，而是飼主刻意放狗咬人。
對此，傷害、過失傷害罪屬告訴乃論，2名傷者皆未提告；另尚無從判斷飼主是否刻意放狗咬人，也暫無相關具體事證，遂不會主動偵辦。
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