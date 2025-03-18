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基隆曾有比特犬2度撕咬流浪犬釀1死1傷 現仍有18隻被飼養

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市曾有1隻比特犬，兩度攻擊流浪犬造成1死1傷，因而被市府沒入。示意圖／ingimage
基隆市曾有1隻比特犬，兩度攻擊流浪犬造成1死1傷，因而被市府沒入。示意圖／ingimage

台北市有隻比特犬兩度咬傷人，台北市長蔣萬安今天說，會沒入這隻具攻擊性比特犬。基隆市也曾有隻比特犬，兩度攻擊流浪犬，造成1死1傷。基市動保所沒入後，評估可讓人領養，但未找到合適對象，最後送往農業部在屏東設立的「狗園」。

陳男2018年5月17日帶比特犬散步時，因未繫繩鍊、配戴口罩，比特犬當街攻擊、咬傷流浪狗，被市府依違反動物保護法，處罰3萬元。2019年1月22日這隻比特犬從陳家跑出屋外，又在路上攻擊流浪狗，對把對方咬死，市府依動保護將陳男函送法辦。

檢察官偵訊，陳男供稱把比特犬養在陽台，2019年1月間整修陽台，才讓比特犬在客廳走動。當天下午他回家時，比特犬趁他開門就衝出去，他趕出去時，看到比特犬正在撕咬流浪太，有人拿棍子、掃把驅趕。他上前拉起比特犬項圈，將兩隻狗分開，並送流浪狗就醫，他並非故意縱從比特犬咬流浪狗。

檢察官傳喚多名目擊證人，證詞與陳男說法吻合，因無事證推論比特犬是陳故意挑唆、指示攻擊流浪犬，且陳積極將兩犬分開，送傷犬就醫，認為非故意行為，處分不起訴。

陳男因檢察官認定非故意縱放比特犬咬死流浪狗，免去刑責，市府得知後，另依違反動保法第20條「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施」，處罰陳男6萬元。

這隻比特犬事後被收容在基隆市「寵物銀行」，單獨關在大型狗的鐵籠。動保所人員觀察發現，這隻比特犬與能與人相處，只在特殊情況會展露攻擊性，例如有次單獨綁在樹下，竟把獸醫的機車座墊咬爛。

動所所評估這隻比特犬，仍可開放民眾領養，但領養人必須具備一定的條件，比如要有足夠空間供比特犬活動等，只是一直沒有找到合適的領養人。

基隆市動物保護所疫所所長陳柏廷今天說，這隻比特犬後來送到農業部在屏東設立用來照顧比特犬的狗園。基隆市目前列冊共有18隻比特犬被人飼養，寵物公園另收容1隻有點像比特的混種犬。

寵物 比特犬

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