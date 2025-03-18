【重磅快評】又見比特犬傷人 養狗不管誰之過？

先說結論，狗有狗性，主人該負的責任不要推給狗。

比特犬傷人已經不是新聞，這次更誇張，同一隻狗竟可在11天咬人兩次。

3月6日，一名徐姓飼主駕車載比特犬行經北市文山區萬美街二段，停等紅燈時，據車主說法，比特犬疑似按到車窗開關，跳窗攻擊一名60歲黃姓機車騎士。該騎士大腿被咬傷，需接受清創治療。

3月17日，這隻比特犬再次跳窗攻擊停等紅燈的機車騎士，受害者右膝蓋被咬傷。飼主雖嘗試制止，但未能及時阻止攻擊。

第一次被咬傷的60歲騎士甚至要二次清創，可能影響未來的行走功能。北市動保處這才姍姍來遲，對飼主合計罰款20萬元，及沒入狗隻。

而飼主對這兩次事件的說法竟是，是狗兒自行開窗跳出咬人，姑且不論這個說法的真實性，車主犯的錯誤顯而易見，至少有三個錯。一是沒用狗繩拴住狗，二是未替凶猛的惡犬戴上口罩，三是未鎖上中控鎖控制門窗。這還不說比特犬跳下車狂咬機車騎士時，主人慢吞吞下車制止，放任受害者被咬得血流如注。

過去台灣對狗主人毫無規範，鄉間發生狗咬人的事件層出不窮，後來法令規定帶狗出來遛的時候必須使用狗繩，多少降低了惡犬傷人的頻率，至少在都市裡，多數狗主人能夠遵循規定。但還是有些飼主欠缺公德心，放任他的自家寵物成了「殺人武器」。

上述事件的狗主人顯然既沒在管法令，也未表現出傷人之後的愧疚感。飼主甚至在第一次事件後陳情，希望動保處不要沒入愛犬，聲稱比特犬如同家人。彷彿他的狗才是人，被咬的人就不是別人家心愛的家人。

按照現行規定，比特犬屬於具攻擊性的寵物，依規定應採取防護措施，如牽引繩不超過1.5公尺、佩戴口罩，此次事件的飼主顯然未遵守規範。

尤其是比特犬不同於一般家犬，其凶猛的特性，別說弱小的婦孺，連壯漢也難以抵擋。因此，自2022年起即被列為禁止飼養或輸入的動物，但禁令實施前已登記的犬隻可繼續飼養。這些還存在於社會上的比特犬，若主人不好好約束，無異於不定時炸彈，隨時可能出沒傷人。

養狗不管誰之過？當然是人，包括狗主人及管理狗的動保單位。