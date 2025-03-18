快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

比特犬咬傷人遭控關說動保處 議員徐弘庭再發聲明：已採法律途徑

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日自行開車窗咬傷騎士，不過動保處昨天才針對第一次開罰，外界質疑有議員關說，由於案發地位於大安、文山，與飼主同姓氏北市議員徐弘庭表示遭點名，發聲明否認。圖／聯合報系資料照片
北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日自行開車窗咬傷騎士，不過動保處昨天才針對第一次開罰，外界質疑有議員關說，由於案發地位於大安、文山，與飼主同姓氏北市議員徐弘庭表示遭點名，發聲明否認。圖／聯合報系資料照片

北市發生比特犬2度咬傷人被質疑有議員介入關說，網路上更傳出是北市議員徐弘庭，僅管徐本人已在臉書澄清未介入，還是有網友指控他。稍早，徐再度聲明強調已報警採法律途徑，呼籲造謠者自重，並懸賞若有看到造謠文章提供給他，他願分出求償的20%。

徐弘庭強調，自己並不認識飼主也未接受過有關比特犬隻陳情案件，希望動保處完整跟社會大眾交代兩次的比特犬傷人案件行政處理流程，以及是否有受到媒體報導指控的疑似關說。「如果有請立即公布！如果沒有請再次澄清！」

徐弘庭表示，由於自己與他同姓加上又在大安文山，昨天晚上開始不友善私訊就一直跳出來，他也逐一澄清，不過網路上還是有不理性網友，一直傳播不實訊息，今天一早已經報案處理。

徐弘庭表示，由於造謠實在太多，他也發出懸賞若有看到影射甚至直指他關說留言，只要私訊證據網址與帳號截圖給他，會分出求償的20%，他也po出一名指控他關說林先生，警告已被迫採取法律行動自證清白，「如果你是真人，請你迷途知返，如果你是公司操作的免洗帳號，願操作虛假帳號的相關人等不得好死！」

寵物 比特犬

延伸閱讀

攻擊讓牠更興奮！被比特犬咬千萬不能打 專家「教一招」保命

比特犬自行開窗太瞎？獸醫：真的有可能

北市攻擊2騎士比特犬仍可趴趴走？蔣萬安：祭重罰沒入

咬人比特犬還未沒入？ 知情人士：今天就會沒入

相關新聞

咬人2次比特犬未來將公開收養！ 動保處：暫時不安樂死

北市徐姓男子飼養比特犬在11天內兩度跳車咬傷機車騎士，遭動保處遭罰20萬沒入，今天中午動保處前往飼主處所，將犬隻帶回動保...

影／11天咬人2次比特犬沒入 情緒穩定、戴防咬嘴套一度趴地

台北市一隻比特犬11天咬人2次事件，今天中午動保處將派員到徐姓飼主於文山區的家中，產發局長陳俊安也到場，人員將犬隻帶上車...

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

台北市接連發生比特犬跳車咬人案，動保處對飼主徐男重罰共20萬元，昨知名粉專「法律白話文運動」營運長徐書磊聲明，飼主是其父...

比特犬為何二次咬人？原來飼主這些承諾沒做到將重啟調查

北市徐姓男子飼養比特犬在11天內兩度跳車咬傷機車騎士，遭動保處遭罰20萬沒入，今天中午動保處前往飼主處所將犬隻帶回。針對...

影／比特犬2次攻擊民眾 訓練師：咬力可達150公斤與獒犬相當

北市近期發生比特犬兩次攻擊民眾事件，針對比特犬的訓練與攻擊行為，台灣工作犬訓練師顧乾立分享他30多年來的經驗。他表示由於...

比特犬兩度跳車咬騎士 網揪影片異常點：這不像是巧合

北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜。有網友比對兩次攻擊事件的影片，指出「車輛晃動異常」，與一般狗誤觸車窗的狀況不同，認為事情的發生不像是巧合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。