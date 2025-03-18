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比特犬自行開窗太瞎？獸醫：真的有可能

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供

比特犬攻擊人事件頻傳，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，第一線獸醫師對凶猛犬種也會怕，通常看診時會要求狗主人將狗抓好，並戴上嘴套避險。譚大倫提醒，飼主開車載狗出門萬萬不能大意，聽過許多狗從窗口脫逃事件，駕駛務必將窗戶上鎖，絕對不能大意。

北市比特犬Lucky在11天內兩度在行進間跳車，攻擊路旁無辜騎士，有騎士因此受傷住院，引發輿論炸鍋，許多人認為飼主太失職，對狗主人解釋說「是狗自行按下窗戶按鈕逃出」，許多人覺得不可思議，譚大倫說，以狗的力量及學習能力，若窗戶沒上鎖，狗腳要按下窗戶開關是有可能的，他也曾聽過黃金獵犬從後座車窗脫逃案例。

比特犬被政府列為具有攻擊性的犬種，譚大倫說，第一線獸醫被狗咬傷事件也不少，傷勢可大可小，獸醫面對凶猛犬種也會非常小心，不敢大意。曾遇過練有素的狼犬，面對旁人總是作勢要攻擊，獸醫面對這種狗隻也會臨大敵，一定會要求飼主抓好，或要求使用嘴套等裝備。

譚大倫說，比特犬、狼犬的攻擊性出名，其實連小型狗博美犬也有非常凶的情況，第一線獸醫師看診時，也會提防博美犬攻擊人。譚大倫主張，若要飼養比特犬等具攻擊性犬種，若飼主沒有落實嘴套、牽繩等配備，一旦發生犬隻攻擊人事件，飼主的疏失應以刑事責任來追究。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，第一線獸醫師對凶猛犬種也會怕，通常看診時會要求狗主人將狗抓好，並戴上嘴套避險。圖／譚大倫提供
獸醫師公會全聯會理事長譚大倫說，第一線獸醫師對凶猛犬種也會怕，通常看診時會要求狗主人將狗抓好，並戴上嘴套避險。圖／譚大倫提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有5隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
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