攻擊讓牠更興奮！被比特犬咬千萬不能打 專家「教一招」保命

台北市文山區6日發生比特犬跳出車窗，咬傷停等紅綠燈的騎士事件，11天後，同一隻比特犬又在大安區重演咬人一幕，引發熱議。在遭遇到比特犬攻擊時，該如何自保？比特犬飼主提醒遭遇攻擊時，千萬不要跑，也不要毆打牠，建議可使用物品轉移狗的目標，若不幸被咬住，可用撬板撬開狗的嘴，脫離後儘速離開現場。

台北市發生同一隻比特犬，11天內兩度「開窗跳車咬人」事件，引發關注。百萬YouTuber「許伯&簡芝─倉鼠人」曾訪問比特犬飼主，遭遇比特犬攻擊時該如何自保？飼主KK在影片中表示，比特犬的咬合力達80公斤，非常強大，一旦咬住目標物，絕不會鬆口，網傳的戳眼睛、噴辣椒水、電擊、毆打等方式，對比特犬是沒有用的，受傷只會刺激比特犬更加興奮，激發戰鬥力。

飼主KK建議，遇比特犬威脅時，千萬不要逃跑，可以用隨身包包、樹枝、腳架等物品，置於狗的嘴部前方，藉以轉移狗的注意力，因牠們一次只會專注在一個目標，一旦牠咬住阻擋物，代表轉移成功，此時應儘速逃離，最好是往高處跑。

比特犬屬於高攻擊性犬，一旦咬住目標，絕不會鬆口，若不幸被比特犬咬住時，可以使用撬板、木頭等硬物撬開牠的嘴，拉開被咬物或人員，盡速離開現場，避免造成進一步的傷害。

行政院農業委員會公告，自111年3月1日起，將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已飼養者須完成登記備查才得繼續飼養，違者可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得沒入犬隻。