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北市攻擊2騎士比特犬仍可趴趴走？蔣萬安：祭重罰沒入
北市有比特犬11天來2度咬傷人，昨動保處祭重罰，並會沒入犬隻，不過有媒體發現，到今天上午，這隻比特犬還沒沒入，甚至傳出徐姓飼主擬提訴願程序？台北市長蔣萬安今天被問這隻具攻擊性比特犬還能趴趴走？蔣表示，產業局已最重，會將具攻擊性犬隻沒入。
北市文山區6日發生一隻比特犬跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人。外界質疑，動保處在第一次咬傷人時，遲未對飼主開罰，昨才祭出重罰。市長蔣萬安今表示，已要求動保處一定要對飼養比特犬飼主，加強安全教育及安全措施。
儘管北市動保處已表示會將這隻比特犬沒入，不過有媒體報導，這隻具攻擊性犬隻今天上午還能趴趴走？蔣萬安今上午出席智慧城市展開幕前受訪表示，「謝謝，產業局已經開罰，最重15萬元，會將攻擊性犬隻沒入。」
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