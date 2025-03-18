比特犬攻擊騎士 法律白話文運動營運長代父道歉網友不埋單

台北市文山區昨傳出比特犬攻擊事件，一查才發現又是11天前咬人的比特犬。徐姓飼主兒子、法律白話文運動營運長徐書磊昨天夜裡發5點道歉聲明。不過，網友仍質疑，到底是車子無法鎖車窗，還是爸爸不鎖車窗，「要不要白話文一下，什麼是故意跟非故意」。

徐書磊在聲明中先向受傷者道歉，也透露該比特犬Lucky個性兇悍，他和家人均無法親近該犬，而他也搬離原生家庭，也曾多次勸告父親要妥善管理。

徐書磊也說，事發事發當時他不在車上，由爸爸單獨駕駛，但他作為車主也深自檢討未能即時要求爸爸，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。

不少民眾在留言區批評，「如果控制不了狗，就不要沒有戴狗口罩跟繫牽繩的情況下隨意帶出門；該狗狗要安樂死… 那個載著狗的狗主人應該是要負99%的責任。」、「可憐的狗跟受傷的人…車窗鎖定都不會的人真的也不要開車了。」

也有人質疑聲明，「搬離原生家庭；然後多年未與父親同住，但車子父親想開就開？本來跟兒子看似沒關係的事故，這份聲明文完全是提油救火。」、「有車主的責任與保險關係並平日將車子予爸爸開，關係沒有這麼差吧？」