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比特犬接連咬傷人 狗學校校長：比特犬做鬥犬用拒收比特犬訓練

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新北市動物之家目前收容有4隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供
新北市動物之家目前收容有4隻比特犬，有獨立籠設照顧，放風時間也與其他狗隔開，也定期請訓犬師訓練。圖／新北市動保處提供

台北市比特犬接連跳車咬傷人引發熱議，3年前，農業部改制前的農委會公告禁養比特犬，嘉義縣轄區曾發生2件比特犬咬死寵物毛小孩事件，屏東縣也曾發生比特犬咬死男童悲劇；嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮說，比特犬被引進當鬥犬，國內禁止鬥狗，有人送比特犬來訓練，他不敢收。

蔡慶榮說，40多年前，他訓練過1隻比特犬，比特犬將1隻德國狼犬腳咬到整片皮脫落，如同剝香蕉，讓他印象深刻，過去未禁止比特犬進口，飼主引進當鬥犬，過去只有比特犬狗咬狗，未發生咬死人、傷人事件，現在比特犬傷人、咬死人，可能是比特犬領域被人侵入，產生鬥犬野性。

遭比特犬攻擊如何自保？蔡慶榮說，遇狗攻擊，拿打狗棒痛擊狗臉頰最有效，面對單獨狗隻或群狗攻擊，應變方法不同，身上未帶棍棒，記得就地取材石塊等，當防身武器，家有比特犬要關狗籠，不要帶出去。

60多歲蔡慶榮大半輩子訓犬為生，18歲投入訓犬，25歲取得訓犬師證書，訓犬逾200隻，曾任嘉縣警犬隊教官的他，成立狗戲團，雜技表演超逗趣，到處受邀表演，還上電視節目作秀，他的狗明星大都是被棄養或受虐的流浪狗，每隻狗跟他都有感人的結緣故事。

嘉縣家畜所說，原動物收容所有4隻遭棄養比特犬，棄養增加最多11隻，已被領養，目前新收容所無比特犬，轄內無比特犬繁殖場，未發生咬傷人、狗事件，前農委會公告禁止比特犬飼養、輸入或輸出，飼主棄養依動保法開罰3萬至15萬；飼養比特犬飼主，應完成植入晶片與寵物登記，違者開罰5萬至25萬，沒入犬隻。另應完成絕育不得繁殖，違者可開罰25萬；比特犬出入公共場所時應由成年人伴同，並須配戴透氣口罩與長度不超過1.5公尺的牽繩等防護措施，違者可開罰3 萬至15萬元。

寵物 比特犬

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