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比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

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比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本栃木縣有兩隻比特犬，於車子行駛時自行按下車窗按鈕跳車逃跑。圖擷自TBS NEWS DIG
日本栃木縣有兩隻比特犬，於車子行駛時自行按下車窗按鈕跳車逃跑。圖擷自TBS NEWS DIG

台北市一隻比特犬11天內2度自行打開車窗並跳出來咬人，造成停等紅綠燈的機車騎士受傷。究竟比特犬會不會自己開車窗也讓不少網友們熱議。事實上，日本栃木縣去年6月亦曾發生比特犬「自行開窗跳車」，事件的發生引起日本警方高度關注。

據日本TBS NEWS DIG報導指出，栃木縣藤岡町一名飼主2024年6月8日晚間8時半左右，開車帶2隻比特犬外出時，其中一隻比特犬在車輛行駛中「自行打開電動車窗」，結果兩隻狗隨即跳車逃跑。

飼主發現比特犬跳車後，立刻停車找狗，也在附近周邊進行搜索，無奈因為當時天色已經昏暗，並未找到2隻比特犬的下落，因此才在隔天(9日)上午10時左右，主動通報警察求助。

這兩隻比特犬顏色皆為棕色，其中一隻是5歲的公比特犬，體長70公分，體重約32公斤，佩戴黑色項圈。另一隻為2歲的母比特犬，體長約70公分，體重25公斤，佩戴黃色項圈。

所幸這兩隻比特犬都已接種過狂犬病疫苗，也未傳出攻擊、使人受傷的情況。警方表示，事發現場位於東武鐵道，東武日光線藤岡車站東北約1.5公里處，附近有運動公園、網球場和棒球場等設施。

日本網友也在新聞影片下方紛紛留言表示，「狗狗散步真的要牽好，不然小朋友會很危險」、「離小學很近，最好要小心」、「養比特犬的人應該要課重稅，如果比特犬出現傷人情形，飼主要連帶受罰」、「是不是真的要等到有人被咬死了，政府才會正視禁止飼養這種品種的狗？」

寵物 比特犬

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