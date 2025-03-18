比特犬咬人隔11天才開罰...他遭誤會關說 臉書喊冤

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日自行開車窗咬傷騎士，不過動保處昨天才針對第一次開罰，外界質疑有議員關說，由於案發地位於大安、文山，與飼主同姓氏北市議員徐弘庭表示，自己接到一堆辱罵訊息。圖／聯合報系資料照片
北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日自行開車窗咬傷騎士，不過動保處昨天才針對第一次開罰，外界質疑有議員關說，由於案發地位於大安、文山，與飼主同姓氏北市議員徐弘庭表示，自己接到一堆辱罵訊息。圖／聯合報系資料照片

北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日自行開車窗咬傷騎士，才過11日昨天又再度咬傷人，不過動保處昨天才針對第一次開罰，外界質疑有議員關說，動保處雖否認，但也引起討論，由於案發地位於大安、文山，與飼主同姓氏北市議員徐弘庭表示，自己接到一堆辱罵訊息，自己並未處理相關案件，也想知道誰在關說。

徐弘庭在臉書表示，強調他及辦公室並不認識飼主也與任何單位處理過比特犬的案件，但因與飼主同姓氏慘遭栽贓污衊接到一堆辱罵訊息，「讓他我比任何人都更想知道是哪個議員關說好嗎！」

徐弘庭說，市府未來應建立制度避免類似事件，並立即清點曾發生過類似事件的飼主，開放民眾通報比特犬以及類似具攻擊性的動物列檔管制，未來市府應研擬自治條例，飼養帶攻擊性的大型管制動物，飼主要主動登錄並負管理責任（牽繩、口罩、運輸籠等），未盡管理責任飼主應要重罰。

寵物 比特犬

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