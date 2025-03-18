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比特犬闖禍 專家觀察會養這類狗有幾大特質 網友怒：該沒入的是飼主
台北市有比特犬闖禍接連跳車咬傷人，輿論熱議，許多人質疑這飼主疏失大，為何一直載狗出門，也有人說「該沒入的是飼主」。新北動物之家目前收容有5隻比特犬，必須獨立籠照顧、獨立時段遛狗，照養挑戰大。
新北市動保處長楊淑方說，比特犬通常親人不親狗，忠誠度非常強，唯獨對飼主一人忠誠，有時連飼主的家人也難靠近，若飼主與人聊天到忘情，若對方手一舉起，比特犬容易以為對方作勢要攻擊飼主，就可能猛力撲咬，非常嚇人。
楊淑芳說，比特犬攻擊性、咬合力都強，一旦被比特犬攻擊，撕裂性傷口通常都很大，往往都要縫合、住院，還有引發蜂窩性組織炎等風險。
「照養比特犬非常費心！」楊淑芳說，新北動物之家照顧的5隻比特犬來自棄養或走失，考量牠可能攻擊其他狗，必須關在獨立籠照顧，遛狗時段也要與其他狗隔開，有獨立的放風時間，被收容的比特犬通常和動保員很親，但就是很難親狗。
楊淑方觀察，會飼養比特犬的主人通常有幾個特質或考量，有一類人是住家有收藏昂貴的骨董等藝品，可能覺得能養狗顧家，另一種人是享受忠犬護主的感覺。
飼主一旦要養比特犬，必須要搭配一些行為訓練，讓比特犬對雨傘、棒子等特定物能去敏感，主人要求鬆開嘴巴也要能服從，必須聽得懂主人指令。
若要收養動物之家的比特犬，門檻頗高，行為師、動保員、獸醫師會安排家訪，想收養者必須有飼養過比特犬等攻擊性犬隻經驗，也必須提出照養計畫，出門必須讓狗戴嘴套與牽繩等護具，確保能成為負責任的主人，否則不會輕易讓比特犬被收養。
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