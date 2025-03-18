比特犬11天2度咬人 疑有議員關說？北市檢討裁罰處置程序

台北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出來咬傷人，相隔11天，同一隻比特犬又在大安區臥龍街咬人。外界質疑，動保處裁罰飼主處理速度過慢，導致同一隻具攻擊性犬隻兩度咬傷人，產發局長陳俊安今表示，已重新檢討程序，務必要在最短時間做出明確處置。

陳俊安說，對於裁罰基準，北市府也會一併重新檢討，已即刻要求動保處立即檢討，立刻做出更正，未來不能再有類似的情形發生。至於傷者部分，陳俊安表示，第一次被攻擊的傷者情形比較嚴重，現在已經在南部醫院做救治跟復原，後續都會持續瞭解傷者狀況。

台北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，北市動保處昨天原裁處兩案14萬元罰鍰，並沒入犬隻。不過產業局昨晚決議，重新檢討裁處金額改為分別5萬元和15萬元，共20萬元，維持沒入犬隻。

北市產發局長陳俊安表示，飼主部分，第一時間動保處就已跟飼主相關約談，對於飼主在第一次犬隻攻擊市民之後，並沒有做到承諾，也就是對犬隻在外需要應該要有的約束、管束的措施，動保處予以嚴正譴責。當然也因沒有做到相關防護措施，所以在第二次攻擊之後，動保處也決定沒入這一隻犬隻，因事主他沒有辦法安全照顧這隻犬隻，也沒有辦法去保護犬隻不去攻擊人，所以市府做出這樣的處分。

對於外傳有議員涉案關說，才導致動保處11天都沒有裁罰動作？陳俊安表示，第一時間他也跟動保處再三確認，如同動保處昨天的說明，沒有議員關說的事，但確實第一次事件發生之後，到10天、11天，動保處的裁罰都還沒有出來，昨天他也立即要求動保處，即刻檢討相關的裁罰程序，重新檢討作業程序，務必要在最短的時間做出明確的處置的結果。

陳俊安表示，北市府對於裁罰的基準，也會一併重新檢討，已經即刻要求動保處立即的檢討，立刻做出更正，未來不能再有類似的情形發生。