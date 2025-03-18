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比特犬兩度跳車咬騎士 網揪影片異常點：這不像是巧合

聯合新聞網／ 綜合報導
比特犬Lucky在11天內兩度跳出車窗咬傷機車騎士。記者廖炳棋／翻攝
比特犬Lucky在11天內兩度跳出車窗咬傷機車騎士。記者廖炳棋／翻攝

北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜。有網友比對兩次攻擊事件的影片，指出「車輛晃動異常」，與一般狗誤觸車窗的狀況不同，認為事情的發生不像是巧合。

一名網友在Threads發文指出，該隻名為Lucky的比特犬3月6日在文山區第一次攻擊機車騎士時，監視器畫面拍下車窗剛開始下降時，車輛明顯晃動；3月17日第二次在大安區攻擊機車騎士時，可以從監視器畫面看到車窗開啟的瞬間，車輛同樣劇烈晃動。原PO表示，兩次事件發生的情況幾乎一模一樣，開窗時都有晃動，這不像是巧合，第一次車窗「放下來又馬上拉上去」。

原PO繼續分析，影片顯示車窗有下降一下又立即升起，這很可能是駕駛手動控制開關。原PO推測「這種操作不像是狗誤觸，更像是人為控制車窗，可能是在測試狗是否準備好跳出」。

原PO直言，比特犬Lucky連續攻擊2名機車騎士，行為有規律性，「狗不是無差別攻擊，而是專門攻擊機車騎士，這可能是飼主有意指示狗攻擊，或狗已被訓練去攻擊這類目標」。原PO發現，比特犬Lucky跳窗的時機與車輛動作高度吻合，可能代表牠在當下有接收到某種信號（例如手勢、口令、敲打車門等）才跳出來。

對此，網友們紛紛留言，「狗跳出去咬人了，還先把窗戶關起來不先去救人，狗應該有被輸入咬人訊號指令，真的是故意的吧」、「沒有戴嘴套、不鎖車窗、不綁繩，狗狗的腳掌根本大到無法精準開窗，何況開了之後馬上關窗，明顯人為操控，加上飼主沒有馬上下車，根本蓄意傷人」、「看YT影片有人說飼主這邊露餡，狗拉上車時後座車窗按鈕沒作用，鑽進駕駛座才把車窗關上，所以控制權都在駕駛座那邊」。

不過也有網友表示，「其實我覺得也很有可能是狗確實去踩按鈕（我家的狗會開車庫落地門拴，所以每隻中大型犬的智商有時是超乎尋常預期），飼主發現時，緊急想把後座窗鈕控制改為鎖定主駕控制，等到他抓到狗、下意識要把後座窗鈕關上時，才想起已經改為主駕。如果他是從頭到尾都是主駕操作而且知情，應該不會多出這個試圖要關後座車窗的動作」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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