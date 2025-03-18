快訊

114學年繁星推薦放榜了！9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

台積電開漲11元再現秒填息 台股早盤漲逾百點

比特犬2度咬傷人！動保處隔11天才重罰 蔣萬安下令要求這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

比特犬2度咬傷人 動保處隔11天才重罰..蔣萬安下令要求這件事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人。外界質疑，動保處在第一次咬傷人時，遲未對飼主開罰，昨才祭出重罰。市長蔣萬安今表示，已要求動保處一定要對飼養比特犬飼主，加強安全教育及安全措施。

媒體也追問蔣，這隻比特犬第一次咬傷人後，動保處11天來都沒有開罰，這樣是否合理？蔣萬安僅謝謝回應。

台北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，北市動保處昨天原裁處兩案14萬元罰鍰，並沒入犬隻。不過產業局昨晚決議，重新檢討裁處金額改為分別5萬元和15萬元，共20萬元，維持沒入犬隻。

蔣萬安今天表示，昨天產發局已經針對第二次咬傷人，祭出最重15萬元罰款，加上第一次累積20萬，同時沒入這隻有攻擊性的比特犬，他也要求動保處，一定要對於飼養比特犬飼主，加強相關的安全教育及安全措施，

寵物 比特犬 蔣萬安

延伸閱讀

比特犬11天2度傷人 飼主找到了…飼主兒5點聲明曝光

北市比特犬2度咬人 產業局更裁共罰20萬沒入犬隻

比特犬2度咬人…傳飼主找議員陳情「不要沒入」 動保處反駁

又是牠！比特犬2度狠咬騎士 動保處：再不有效管理將沒入狗狗

相關新聞

比特犬2度咬傷人 動保處隔11天才重罰..蔣萬安下令要求這件事

北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人。外界質疑，動保處在第一次咬傷人時...

比特犬11天2度咬人 疑有議員關說？北市檢討裁罰處置程序

台北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出來咬傷人，相隔11天，同一隻比特犬又在大安區臥龍街咬人。外界質疑，動保處裁罰飼主...

比特犬11天2度傷人 飼主找到了…飼主兒5點聲明曝光

北市文山區昨再傳比特犬攻擊事件，已是短短11天內兩度傷人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜，徐姓飼主兒子、法律...

11天2度跳窗咬人 比特犬沒入

北市徐姓男子飼養的比特犬本月6日咬傷機車騎士，才隔11天，昨又跳出車窗咬傷人，飼主稱「窗戶不知道為什麼降下去」。北市動保...

北市比特犬2度咬人 產業局更裁共罰20萬沒入犬隻

北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，台北市動保處原裁處兩案共14萬元罰鍰，並沒入犬隻。產業局今晚表示，決議重新檢討裁處金額...

比特犬再度開窗攻擊騎士 遭狗咬如有8大情形應立即就醫

民眾目擊，在台北市臥龍街，該隻比特犬跳出後，直接撲向一名機車騎士，狠狠咬住他的右大腿、右小腿及左小腿，造成三處撕裂傷。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。