比特犬2度咬傷人 動保處隔11天才重罰..蔣萬安下令要求這件事

北市文山區6日才發生比特犬誤觸車窗跳出車外咬傷人，相隔11天，同隻比特犬又在大安區咬人。外界質疑，動保處在第一次咬傷人時，遲未對飼主開罰，昨才祭出重罰。市長蔣萬安今表示，已要求動保處一定要對飼養比特犬飼主，加強安全教育及安全措施。

媒體也追問蔣，這隻比特犬第一次咬傷人後，動保處11天來都沒有開罰，這樣是否合理？蔣萬安僅謝謝回應。

台北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，北市動保處昨天原裁處兩案14萬元罰鍰，並沒入犬隻。不過產業局昨晚決議，重新檢討裁處金額改為分別5萬元和15萬元，共20萬元，維持沒入犬隻。

蔣萬安今天表示，昨天產發局已經針對第二次咬傷人，祭出最重15萬元罰款，加上第一次累積20萬，同時沒入這隻有攻擊性的比特犬，他也要求動保處，一定要對於飼養比特犬飼主，加強相關的安全教育及安全措施，