比特犬11天2度傷人 飼主找到了 飼主兒5點聲明曝光

北市文山區今再傳比特犬攻擊事件，已是短短11天內兩度傷人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜，徐姓飼主兒子、法律白話文運動營運長徐書磊夜裡發出5點道歉聲明，除向受傷民眾表達關心，也透露除了父親，他和家人均無法親近該犬，因Lucky較凶悍，他也多次勸告父親應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

針對比特犬管理不當導致傷人事件，法律白話文運動代營運長徐書磊發布個人聲明如下：

1.對於此事件中受傷的民眾，本人表達誠摯的關心。大眾對公共安全及動物管理保護之批評及指教，本人亦完全虛心接受。

2.Lucky是本人搬離原生家庭後，家父開始飼養，本人並非主人。事實上，本人及家人均無法親近該犬，因 Lucky 個性比較兇悍，除家父以外的家人都難以親近，本人也多次勸告家父應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

3.事發當時本人不在車上，由家父單獨駕駛。但作為車主，本人也深自檢討未能即時要求家父，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。

4.由於已多年未與父親同住，本人亦是透過新聞才得知 Lucky 傷人事件。經本人了解，家父現正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對臺北市政府動物保護處之裁罰及沒入比特犬之處分。

5.網傳家父涉嫌透過議員關說一事，已有報導指出，台北市政府動物保護處對此已經予以駁斥。對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序之行為，本人均予以嚴厲譴責。

本人對此事造成社會紛擾不安，深感抱歉。

徐書磊 2025-03-17 22:30