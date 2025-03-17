快訊

比特犬11天2度傷人 飼主找到了 飼主兒5點聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

比特犬11天2度傷人 飼主找到了 飼主兒5點聲明曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市動保處今天晚間裁定比特犬將沒入。圖／警方提供
台北市動保處今天晚間裁定比特犬將沒入。圖／警方提供

北市文山區今再傳比特犬攻擊事件，已是短短11天內兩度傷人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜，徐姓飼主兒子、法律白話文運動營運長徐書磊夜裡發出5點道歉聲明，除向受傷民眾表達關心，也透露除了父親，他和家人均無法親近該犬，因Lucky較凶悍，他也多次勸告父親應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

針對比特犬管理不當導致傷人事件，法律白話文運動代營運長徐書磊發布個人聲明如下：

1.對於此事件中受傷的民眾，本人表達誠摯的關心。大眾對公共安全及動物管理保護之批評及指教，本人亦完全虛心接受。

2.Lucky是本人搬離原生家庭後，家父開始飼養，本人並非主人。事實上，本人及家人均無法親近該犬，因 Lucky 個性比較兇悍，除家父以外的家人都難以親近，本人也多次勸告家父應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

3.事發當時本人不在車上，由家父單獨駕駛。但作為車主，本人也深自檢討未能即時要求家父，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。

4.由於已多年未與父親同住，本人亦是透過新聞才得知 Lucky 傷人事件。經本人了解，家父現正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對臺北市政府動物保護處之裁罰及沒入比特犬之處分。

5.網傳家父涉嫌透過議員關說一事，已有報導指出，台北市政府動物保護處對此已經予以駁斥。對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序之行為，本人均予以嚴厲譴責。

本人對此事造成社會紛擾不安，深感抱歉。

徐書磊 2025-03-17 22:30

比特犬 Lucky 11天兩度跳出車窗咬傷機車騎士。記者廖炳棋／翻攝
比特犬 Lucky 11天兩度跳出車窗咬傷機車騎士。記者廖炳棋／翻攝

寵物 比特犬

延伸閱讀

北市比特犬2度咬人 產業局更裁共罰20萬沒入犬隻

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

比特犬咬人／被狗咬怎麼辦 動保司：沖洗傷口後就醫評估打疫苗

比特犬2度咬人…傳飼主找議員陳情「不要沒入」 動保處反駁

相關新聞

比特犬11天2度傷人 飼主找到了 飼主兒5點聲明曝光

北市文山區今再傳比特犬攻擊事件，已是短短11天內兩度傷人，這隻名為Lucky的比特犬飼主也遭網友肉搜，徐姓飼主兒子、法律...

北市比特犬2度咬人 產業局更裁共罰20萬沒入犬隻

北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，台北市動保處原裁處兩案共14萬元罰鍰，並沒入犬隻。產業局今晚表示，決議重新檢討裁處金額...

比特犬再度開窗攻擊騎士 遭狗咬如有8大情形應立即就醫

民眾目擊，在台北市臥龍街，該隻比特犬跳出後，直接撲向一名機車騎士，狠狠咬住他的右大腿、右小腿及左小腿，造成三處撕裂傷。對...

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

台北市文山區6日發生比特犬自行開車窗咬人案件，事隔11天，今天又再度犯案且同樣是開車窗咬人。動保處今天晚間發新聞稿表示，...

比特犬咬人／被狗咬怎麼辦 動保司：沖洗傷口後就醫評估打疫苗

台北市發生同一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，農業部動保司今天表示，被狗咬傷時，應牢記動物特徵，使用肥皂、清水沖洗傷口，再以...

比特犬2度咬人…傳飼主找議員陳情「不要沒入」 動保處反駁

台北市文山區6日發生比特犬自行開車窗咬人，不料今天同樣再度犯案，更據傳飼主在第一次案發時向議員陳情。動保處回應，沒有此事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。