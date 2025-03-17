北市比特犬2度咬人 產業局更裁共罰20萬沒入犬隻

北市一隻比特犬2度跳出車窗咬傷人，台北市動保處原裁處兩案共14萬元罰鍰，並沒入犬隻。產業局今晚表示，決議重新檢討裁處金額改為分別5萬元和15萬元，共20萬元，維持沒入。

台北市政府產業發展局轄下的台北市動物保護處今晚發布新聞稿表示，文山區6日發生比特犬跳出車窗傷人案，已違反動物保護法第20條規定，並介入調查；但涉案比特犬今天再次於大安區發生跳窗咬人事件，經認飼主已無法妥善管理犬隻，分別裁處新台幣5萬元和9萬元罰鍰，並沒入犬隻。

但產業局稍晚再度發布新聞訊息表示，針對比特犬攻擊騎士事件，經重新檢視動保處裁罰飼主結果後，除原定沒入犬隻外，也決議重新檢討裁處金額，並將依規定裁處第一次罰鍰5萬元，以及第二次處以單次最高罰鍰15萬元。

產業局說，希望藉此警惕所有飼主，若飼養攻擊性寵物應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。