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比特犬再度開窗攻擊騎士 遭狗咬如有8大情形應立即就醫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
對於動物咬傷，衛福部健保署衛教資訊指出，被犬隻咬後需多注意，當下立刻要做的事，是以肥皂及清水澈底清洗傷口，然後以優碘進行消毒，但若有8種情況應立即就醫。圖／警方提供
對於動物咬傷，衛福部健保署衛教資訊指出，被犬隻咬後需多注意，當下立刻要做的事，是以肥皂及清水澈底清洗傷口，然後以優碘進行消毒，但若有8種情況應立即就醫。圖／警方提供

民眾目擊，在台北市臥龍街，該隻比特犬跳出後，直接撲向一名機車騎士，狠狠咬住他的右大腿、右小腿及左小腿，造成三處撕裂傷。對於動物咬傷，衛福部健保署衛教資訊指出，被犬隻咬後需多注意，當下立刻要做的事，是以肥皂及清水澈底清洗傷口，然後以優碘進行消毒，但若有8種情況應立即就醫。

健保署指出，動物咬傷常造成局部組織（如皮膚、肌肉）撕裂或碎裂，還可能影響肌腱、骨頭和神經。因動物口腔細菌多，傷口容易感染，特別是貓抓、狗咬或人咬的傷口更要小心。

統計顯示，所有被咬傷的患者中，高達85%到90%的咬傷來自狗，5%到10%來自貓，人咬傷則占2%到3%。若咬傷未妥善處理，嚴重的甚至可能併發感染、狂犬病或破傷風，甚至是局部肢體永久損傷，或導致生命危險。

健保署建議被動物咬傷後，應立即用肥皂和清水澈底清洗傷口，接著用優碘消毒，若有明顯出血，可用乾淨毛巾或紗布壓住傷口止血，並應觀察咬人的動物10天，看是否出現狂犬病症狀，如行為異常、吠叫聲改變、流口水或麻痺等。

當咬傷如果出現傷口，就要密切注意受傷的部位與傷口的變化，在第一時間尋求醫師幫忙，若有以下8種情況應立即就醫：

1.被犬貓或人咬傷

2.傷口位於手、腳、頭、臉等重要部位

3.傷口很深或可能傷及骨頭、神經

4.持續出血超過15分鐘

5.傷口紅腫發熱或化膿

6.免疫力較弱者（如糖尿病、癌症患者等）

7.過去5年未接種破傷風疫苗

8.無法判斷傷勢時

寵物 比特犬

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