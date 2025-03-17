跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

台北市文山區6日發生比特犬自行開車窗咬人案件，事隔11天，今天又再度犯案且同樣是開車窗咬人。動保處今天晚間發新聞稿表示，已約談飼主到案，認定無法妥善管理犬隻，分別裁處5萬元及9萬元，並沒入犬隻。

動保處表示，今天再次約談飼主到案說明，飼主稱自前案發生後已經有將犬隻綁在車上，但是犬隻過於激動掙脫頸圈，才又造成跳窗傷人。

動保處表示，對於飼主管領比特犬方式不當而再次違規傷人，認為飼主無法妥善管理犬隻，已依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰共14萬元並沒入犬隻。

動保處補充，依照動物保護法第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。另外，動物保護法第20條第2項規定，攻擊性寵物出入公共場所，要有不超過1.5公尺的牽繩並配戴寵物口罩，或者裝載於金屬製堅固箱籠內。

動保處表示，呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾的安全。

據了解，知情人士表示，目前已裁定沒入犬隻，飼主若要帶走犬隻，就必須要走訴願的管道。也透露，收容之後還是會看犬隻的情況，可能個性會緩和，才能看後續的狀況。