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比特犬2度開窗跳車咬人 飼主養逾10年：不排除安樂死

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
今早徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。記者李隆揆／翻攝
今早徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。記者李隆揆／翻攝

比特犬飼主徐姓男子近期駕車載送愛犬外出，2度發生犬隻跳車咬人案，雖2名傷者暫不提告，事件仍引起社會關注，動保處將依法裁處，徐男今午接受「三立新聞網」採訪表示，若找無動保組織接手，不排除安排愛犬安樂死

警方調查，60歲徐男3月6日上午駕車載犬外出，在台北市文山區萬美街，愛犬誤觸車窗按鈕跳車咬人；今早徐男再次載犬外出，在台北市大安區臥龍街，愛犬再次開窗跳車咬人。兩起事件發生，傷者皆暫不提告，警方介入皆通報動保處協處，後續將依法開罰，必要時動保處可安置沒入犬隻。

三立新聞網報導，徐男愛犬名叫Lucky，養Lucky超過10年，先前曾發生攻擊事件，他將Lucky送至寵物學校訓練，在遭狗群攻擊時誤傷訓練師，但訓練師並未怪罪Lucky。

徐男後來嘗試送養Lucky，但遲遲找不到動保組織接手，比特犬一旦認主就不會改對象，且咬過人後，攻擊人就會變常態，徐男也十分困擾，在攻擊事件發生後，住家鄰居甚至會在社區群組留言「殺人武器回來了」。

徐男強調，他了解自己有社會責任，不讓愛犬四處咬人，若後續仍找不到動保單位接手，盡管不捨，他也不排除將Lucky安樂死。

安樂死 寵物 比特犬

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