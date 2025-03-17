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比特犬11天2度跳車咬人「拉都拉不開」 律師：狗狗恐遭安置沒入

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
徐男今早8時許同樣載犬外出，在大安區臥龍街一帶，犬隻再度「自開車窗」跳車咬人，年約43歲的機車騎士右腿被咬傷。記者李隆揆／翻攝
徐男今早8時許同樣載犬外出，在大安區臥龍街一帶，犬隻再度「自開車窗」跳車咬人，年約43歲的機車騎士右腿被咬傷。記者李隆揆／翻攝

徐姓男子飼養比特犬，近期駕駛汽車載送犬隻外出，犬隻2度「自開車窗」跳車咬傷人，雖2名傷者初步暫不提告，但徐男仍將面臨動保法處罰，若被認定未積極防範，動保處可以安置沒入犬隻。

警方調查，60歲徐男3月6日上午8時許駕車載犬外出，經台北市文山區萬美街二段一處路口停等紅燈，車輛後座的比特犬誤觸車窗按鈕，車窗降下後，犬隻跳出猛咬一名機車騎士、60歲黃姓男子，黃男腿部被咬傷，機車也傾倒碰撞另輛汽車，轄區警方介入後通報動保處協處，黃男暫不提告。

徐男今早8時許同樣載犬外出，在大安區臥龍街一帶，犬隻再度「自開車窗」跳車咬人，年約43歲的機車騎士右腿被咬傷，救護人員將其送往台北醫學大學附設醫院治療。

員警介入，徐男供稱，「窗戶不知道為什麼降下去」，接著愛犬跳下車咬人，他下車拉扯卻拉不開，雖傷者暫不提告，員警仍通報動保處協處。

律師黃柏榮說，依動物保護法規定，具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，包含已長度不逾1.5公尺的繩鍊牽引、配戴不影響散熱的口罩，已具備防曬和通風功能的金屬製堅固箱籠裝載，違者可處3至15萬元罰鍰。

此外，飼主若被認定，未積極防範傷害發生，動保處依法可安置沒入寵物。雖2起案件傷者初步暫未提告，但若要追究飼主刑責，原則上可提告過失傷害罪論責。

國內外皆曾發生比特犬咬死人的案件，台北市近期接連發生犬隻跳車咬人案，引起社會關注。外傳徐男「愛犬如愛子」在犬隻第一次跳車傷人後，3月10日即求助市議員，請求動保處不要將愛犬沒入，未料今早再次釀禍；確切動保處後續如何裁處，仍待釐清。

寵物 比特犬

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