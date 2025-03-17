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又是牠！比特犬2度狠咬騎士 動保處：再不有效管理將沒入狗狗

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
該比特犬又再度咬人。圖／警方提供
該比特犬又再度咬人。圖／警方提供

台北市文山區6日發生比特犬自行開車窗咬人案件，事隔不到幾天，今天又再度犯案，且同樣是開車窗咬人。動保處表示，依照動保法第二次累犯可處9到15萬元，並要求飼主提出有效管理方式，若沒有有效管理依法可沒入狗狗。

今天的案件同樣是飼主開車載著該隻比特犬，在行經大安區臥龍街時，犬隻又是趁著停等紅燈時跳出車窗，撲向兩名機車騎士，一名立即將機車丟向一旁，但是比特犬咬了坐墊後，迅速的追向騎士，並咬著騎士大腿不放，雙雙倒臥路邊。

飼主察覺後立即下車，徒手要將緊咬的比特犬拉離，幾經折騰才成功將狗狗拖回車上。

動保處技正華心惠表示，針對6日的案件，上禮拜有約談飼主，但也要約談受傷的民眾，但是由於受傷民眾返回高雄進行清創手術，這案就已依照動保法第20條第2項，攻擊犬隻出入公共場所要有防護措施，依法第一次傷人可處3到9萬元，第二次裁罰則會到9到15萬元。

華心惠說，第二次也會約談飼主，且依法可以沒入，但是會先看飼主是否提出能夠有效管理犬隻。她也強調，當時犬隻沒有沒入，是因為飼主有承諾出入公共場所會繫鍊、嘴套，「如今可見沒有相關防制措施」。

華心惠重申，這次開罰9到15萬元之外，會請飼主提出妥善管理計畫，若仍無有效管理，依法就會沒入。

據知情人士透露，該隻比特犬其實有嘗試過帶到收容所等空間，但是牠只認得飼主，對於其他人都具有攻擊性，因此若沒入，後續就得面臨到安樂死狀況。

寵物 比特犬

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