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又是牠！11天前才在文山區闖禍 比特犬今又跳車狂咬騎士

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
犬隻今早再度跳車咬人，年約43歲男子右腿被咬傷，送往北醫醫院治療。記者李隆揆／翻攝
犬隻今早再度跳車咬人，年約43歲男子右腿被咬傷，送往北醫醫院治療。記者李隆揆／翻攝

台北市文山區日前有飼主駕駛轎車載送比特犬外出，犬隻自開車窗跳出車外咬傷停等紅燈的機車騎士，今早傳出同一名飼主又載著犬隻外出，在大安區臥龍街一帶，犬隻再次跳車咬人，警方獲報介入了解並聯繫動保處協處中。

台北市文山二分局警方3月6日上午獲報，一名60歲黃姓男子騎乘機車行經萬美街二段停等紅燈時，左側轎車後座車窗突然打開，一隻比特犬跳出窗外猛咬黃男，導致黃男腿部受傷，機車也傾倒碰撞另輛汽車，警方介入通報動保處協處。

據悉，對於犬隻開窗跳車，飼主也覺得意外，不排除是犬隻在轎車後座誤觸車窗按鈕，才發生犬隻「自開車窗」跳車咬人事件。

不料，今早8時許大安分局警方也獲報，同一名飼主、年約60歲徐姓男子，又駕車載送同一隻比特犬外出，在大安區臥龍街一帶，犬隻再度跳車咬人，年約43歲男子右腿被咬傷，送往北醫醫院治療，傷者暫不提告，警方介入後也通知動保處協處。

寵物 比特犬

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